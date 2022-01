Conviviale, chaleureuse, gourmande et d'une facilité de préparation inégalée, la raclette aurait tout bon s'il n'y avait l'épineuse question des restes et de comment les utiliser pour ne pas gaspiller.

Question à laquelle nous avons compilé une série de réponses savoureuses et inventives, car si, en principe, il suffit simplement de remettre le couvert le lendemain avec le fromage qui reste, dans les faits, peu de gourmets sont d'humeur à manger de la raclette deux jours d'affilée.

Qu'à cela ne tienne: au four, en sandwich ou même en soupe, tour d'horizon de recettes anti-gaspillage mais résolument pro-gourmandise.

Velouté de potiron à la raclette

Une recette réconfortante à souhait, qui permet également de faire le plein de légumes pour contrebalancer les excès saisonniers.

La recette ici.

Un velouté de potiron extra velouté © Getty Images

.

Nachos au fromage

"Vous pouvez utiliser votre propre fromage préféré comme accompagnement, mais moi, j'adore le fromage à raclette donc je le travaille en sauce, une véritable bombe de saveurs" promet la cheffe belge Sofie Dumont.

Recette ici.

Quand les nachos rencontrent les sports d'hiver © Getty Images

Penne à la pancetta sauce raclette

Une version hivernale et encore plus gourmande (si tant est que ce soit possible) de la carbonara traditionnelle. Recette ici.

© Getty Images/iStockphoto

Croque-monsieur truffé

Une des recettes phare du Bistrot du Potager, à Lyon, qualifié de "flagrant délice" par nos confrères du Point.

Recette ici.

Une version luxueuse du croque-monsieur © Getty Images

Gaufres fourrées

Si c'est bon séparé, est-ce forcément bon ensemble? Pour en découdre, rien de tel que de goûter à ces gaufres de Liège revues et corrigées en version salée pourvue d'un coeur dégoulinant de fromage.

Recette ici.

© Getty Images/iStockphoto

Salade hivernale

Imaginée par Philippe Carteron, le chef de la Ferme des Vonezins en Haute-Savoie, cette recette transforme la Raclette de Savoie en cromeskis croustillants posés sur un lit de mesclun rafraîchissant.

Recette ici.

Une salade garnie de croquettes de fromage à raclette © Getty Images

