Proche cousin de la quenelle lyonnaise, le knödel autrichien se révèle une option savoureuse pour sublimer un pain un peu trop sec façon pudding, en lui ajoutant des herbes aromatiques, de la viande, du poisson ou des légumes. Autant dire qu'il prend tout son sens avec une soupe ou une salade, voire un bon plat mijoté.

Ingrédients (pour 8 personnes)

1. Couper les bagels ou les bretzels en petits morceaux. Les laisser tremper dans 120 ml de lait chaud pendant 20 min.2. Hacher le piment, la menthe, le persil et la coriandre. Mélanger les épices et l'oeuf avec les morceaux de bagels ou de bretzels.3. Hacher l'oignon et l'ail et les faire revenir dans de l'huile. Les ajouter au mélange à knödels. Saler et poivrer.4. Pétrir le tout et former des petites boulettes. Porter une casserole d'eau salée à ébullition et blanchir les knödels pendant 15 min.5. Peler et couper l'oignon rouge en rondelles. Couper les cornichons en tranches. Couper les knödels en deux et les servir avec l'oignon rouge et les cornichons. En option: décorer de persil ou de menthe. Astuce: Les knödels fourrés à la truite fumée, aneth et raifort ou aux champignons relèvent une soupe de poulet ou un vol-au-vent.