Pâtissière autodidacte, la jeune Schaerbeekoise Gaëlle Delaye lance ce printemps Mooky, une cakery moderne, nommée en l'honneur de son lapin. Elle nous glisse trois idées de gourmandises à préparer, pour offrir aux mamans... ou se faire plaisir tout simplement.

Ici, c'est le triomphe de la gourmandise. Cookies, brownies, pièces montées... Gaëlle Delaye, 27 ans, puise son inspiration outre-Atlantique. Cette cakery moderne, elle envisage de la lancer depuis un temps déjà. Un salon de thé solidaire où l'on pourra partager sans chichis des douceurs bio, véganes ou sans gluten.Celle que l'on retrouve généralement avec son casque et un TED talk dans les oreilles, les mains plongées dans une nouvelle recette, n'était pourtant pas destinée à ce secteur. Après avoir suivi des études de langues et littératures romanes et suite à une mauvaise expérience professionnelle, Gaëlle a effectué un virage à 180 degrés et s'est tournée vers les gâteaux. Parce que c'était la seule chose qui faisait encore sens. Armée de son fidèle brookie - mariage d'un cookie et d'un brownie - et d'une énergie débordante, elle s'est lancée. D'abord en tant que collaboratrice chez Mellow et Coco Donuts. Puis chez Färm, le réseau de boutiques bio, devenant leur pâtissière attitrée. Mais il y a un an, tout s'est écroulé. Avec le confinement, la jeune femme se retrouve au chômage technique. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de courir après le temps, la transition est rude. Rapidement, elle ressent le besoin de se sentir utile. Alors elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, elle pâtisse. Elle propose ses créations à son entourage et crée une cagnotte, ses bénéfices lui permettant de lancer de nouvelles fournées, à destination du personnel soignant. Pour le plus grand bonheur de ses colocs, Gaëlle investit la "petite mais fonctionnelle" cuisine de l'appartement. Plus de 1.000 brookies seront réalisés pendant les deux lockdowns - "C'était un peu folklorique avec mon petit four qui ne peut contenir que 12 pièces à la fois mais j'ai vraiment été portée par le quartier", confie-t-elle. De quoi se mettre aussi à rêver... Et si elle se créait un lieu où vivre de sa passion? Quelques mois plus tard, son projet, Mooky, est sur les rails. Cependant, au vu des conditions actuelles, il faut rester prudent. Avec l'ouverture imminente de son e-shop, la jeune femme espère continuer de satisfaire les papilles de Schaerbeek et d'ailleurs, et d'un jour, inaugurer enfin son salon de thé dans ce coin de la capitale tant aimé.