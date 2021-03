Pour 4 personnes

Préparatifs 30 minutes

Préparation 30 minutes

Ingrédients

200 g de carottes

200 g de panais

200 g de potiron butternut

200 g de betterave rouge

3 petits oignons rouges

1 gousse d'ail

3 brins d'aneth

6 c à s d'huile d'olive

poivre du moulin

gros sel marin

Préparation

Préchauffez le four à 180°C.

Épluchez les carottes, les panais, le potiron et la betterave et coupez-les en cubes d'environ 1,5 cm.

Épluchez les oignons et coupez-les en petits dés.

Épluchez la gousse d'ail et coupez-la en fines tranches.

Disposez tous les légumes dans un plat allant au four.

Rincez l'aneth et ajoutez-le aux légumes.

Assaisonnez de poivre et sel et arrosez d'huile d'olive.

Enfournez les légumes pendant environ 30 minutes.

Servez éventuellement avec du houmous.

Retrouvez 99 autres recettes végétariennes de notre Hors Série Le Vif Weekend Recettes Végé & Végan - 100 IDÉES SALÉES ET SUCRÉES, pour le PETIT DÉJEUNER, BRUNCH, LUNCH OU DÎNER Tant pour les débutants que pour les plus expérimentés.

Pour 4 personnes Préparatifs 30 minutes Préparation 30 minutes 200 g de carottes200 g de panais200 g de potiron butternut200 g de betterave rouge3 petits oignons rouges1 gousse d'ail3 brins d'aneth6 c à s d'huile d'olivepoivre du moulingros sel marinPréchauffez le four à 180°C. Épluchez les carottes, les panais, le potiron et la betterave et coupez-les en cubes d'environ 1,5 cm. Épluchez les oignons et coupez-les en petits dés. Épluchez la gousse d'ail et coupez-la en fines tranches.Disposez tous les légumes dans un plat allant au four. Rincez l'aneth et ajoutez-le aux légumes. Assaisonnez de poivre et sel et arrosez d'huile d'olive. Enfournez les légumes pendant environ 30 minutes. Servez éventuellement avec du houmous.