Ce qu'il faut savoir de Chez Léon, qui souffle sa 125e bougie

C'est la première friture du Royaume

Cela n'a jamais été rien d'autre qu'une histoire de famille. Il n'y a donc qu'un seul nom à retenir : Vanlancker. On est en 1893 lorsque Monsieur Léon et Madame Léonie reçoivent les clés du n°18 de la rue des Bouchers. Cinq ans plus tôt, le couple avait d'abord aiguisé ses couverts quelques maisons plus loin, dans un lieu baptisé A la ville d'Anvers où il n'y avait de la place que pour cinq tables, où l'on servait un menu à 0,75 franc et une bouteille de bordeaux à 1,30 franc. En déménageant, le patron décide d'apposer son prénom sur l'enseigne, comme cela se fait souvent à l'époque. Ainsi, Léon devient non seulement l'un des premiers restaurants de Bruxelles, mais aussi sa première friture avec pignon sur rue. Les propriétaires n'ont qu'une idée en tête : populariser ces petits bâtonnets de patate frits qui, chaque juillet, excitent les papilles des visiteurs de la Fo...