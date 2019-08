Saveur umami: Secrets et recette de la sauce de poisson

Barbara Serulus Journaliste

La sauce de poisson - une sauce salée au goût puissant à base de poisson fermenté - est principalement associée à la cuisine thaïlandaise et vietnamienne. Pourtant elle est depuis très longtemps présente dans nos contrées et vient d'être remise au goût du jour par quelques grands chefs. Voici son histoire et comment la réaliser à la maison.

© Gilles Draps

Déjà appréciée des Romains, cette sauce doit surtout son renouveau dans nos assiettes au laboratoire de fermentation du restaurant Noma au Danemark. Il en a fait sa propre version et a inspiré d'autres chefs qui se sont empressés de lui emboiter le pas. Seules quelques gouttes de ce nectar suffisent à parfumer les plats de cette si recherchée saveur umami.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×