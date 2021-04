La saison des asperges, reine des légumes, va bientôt commencer. Voici sept recettes pour déguster au mieux cette délicatesse.

Ce légume est le symbole de l'arrivée du printemps par excellence. On la consomme d'avril à octobre et elle est presque déclinable à l'infini. Savoureuse, l'asperge est aussi un allié minceur car elle fait partie du top 10 des aliments à calorie négative. La voici en sept recettes aussi fraîches que délicieuses.

Pour 4 personnes Préparatifs 50 minutes Repos 1 heure 15 minutes Préparation 25 minutesPour le pain plat 11 g de levure, 250 g de farine + supplément, 12,5 cl d'eau tiède, sel, huile d'olivePour le pesto 50 g de pignons de pin, 2 gousses d'ail, 70 g de basilic, 13 cl d'huile d'olive, 50 g de parmesan râpé, sel, poivre du moulinPour la garniture 250 g d'asperges vertes, feuilles de basilic, 1 botte de radis Pour 4 personnes/ Préparatifs 50 minutes/ Repos 1 heure/ Préparation 15 minutes (par plaque)Pour la pâte 21 g de levure de boulanger, 400 g de farine + supplément, 4 c à s d'huile végétale, 1 c à c de sel, huile d'olivePour la garniture300 g d'asperges vertes, 6 - 8 champignons, 1 courgette, 150 g de pesto au basilic végan, 3 c à s de pignons de pin, 50 g de parmesan végan, sel, huile d'olivePour la finitionfleur de sel, poivre du moulin 1 Délayez la levure dans 20 cl d'eau tiède. Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Préparation 10 minutes 120 g de riz à sushi, 8 asperges vertes, 1 poignée de roquette, 1 c à s de graines de sésame noir, 2 c à s de vinaigre de riz, 1 botte de bettes, 1 c à c de pâte de wasabi, 1 poignée de graines germées de luzerne, 1 poignée de graines germées de betteraves Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 15 minutes500 g d'asperges vertes, 250 g de tomates cerises, 75 g d'olives Kalamata, dénoyautées, 3 gousses d'ail, 3 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin, 2 c à s de vinaigre balsamique, 100 g de ricotta, feuilles d'origan frais Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Préparation 8 minutes 250 g de chou cantonnais ou pakchoï, 500 g d'asperges vertes, 1 gousse d'ail, 3 cm de gingembre, 1 piment rouge, 3 c à s d'huile de sésame, 2 c à s de sauce huître végétarienne, 4 c à s de sauce soja, 2 c à c de cassonade, 2 c à c de sésame grillé Pour 4 personnes/ Préparatifs 20 minutes/ Préparation 10 minutes 2 tranches de pain au levain, 2 oignons de printemps, 1 gousse d'ail, 2 c à s de beurre, sel, poivre du moulin, 2 oeufs durs, 50 g de parmesan, 2 brins de persil, 500 g d'asperges vertes, 2 c à s d'huile d'olive Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Préparation 10 minutes 75 g de cerneaux de noix, 2 c à s de vinaigre balsamique, 3 c à s de sucre brun, 500 g d'asperges vertes, 2 gousses d'ail, 2 c à s de beurre, 60 g de roquette, 50 g de copeaux de parmesan, 1 citron bio, huile d'olive Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes /Préparation 10 minutes 500 g de fusillis, 250 g d'asperges vertes, 200 g de tomates cerises, 1 poignée de jeunes épinards en branches, 2 c à s d'huile d'olive, 1 poignée de feuilles de basilic, 60 g de parmesan râpé, 2 c à s de pignons de pin, sel, poivre du moulin