Le must pour couronner une balade en forêt? S'asseoir en terrasse ou au coin du feu devant une bière d'abbaye et une portion de fromage. A moins d'opter pour un morceau de tarte et un café gourmand. Nos coups de coeur sous les cimes pour promeneurs épicuriens.

Le style. Le Moulin du Bayehon est un classique au pied des Hautes Fagnes, idéal pour faire une pause durant une randonnée. Situé au bord d'une petite rivière, il bénéficie d'un calme olympien. Le lieu. Le Moulin surgit au détour d'un virage en épingle, parmi les arbres. La carte. Plus de 80 bières régionales et un joli choix de plats ardennais. L'accent est mis sur les ingrédients locaux, notamment le fromage de Waime (Le Valet) et la bière de Spa (Bobeline). Les crêpes maison sont nappées de liqueur de Val-Dieu. Le petit plus. La cascade du Bayehon n'est qu'à deux kilomètres, l'occasion d'une balade.64, route du Bayehon, à 4960 Malmedy. lemoulindubayehon.be Le style. Un bistro de terroir, boisé comme il se doit, avec une jolie terrasse. L'adresse permet aussi aux enfants de se familiariser avec la faune locale. Le lieu. L'un des plus beaux massifs forestiers de Belgique, à savoir la Forêt de Saint-Hubert. La carte. On y déguste des spécialités locales sans chichis - planche ardennaise, pâté, joues de porc à la bière, omette au jambon de marcassin... - ainsi que des bières de qualité - Dupont, Orval ou, plus rares, les flacons de la micro-brasserie Demanez. Le petit plus. Le paradis du randonneur qui appréciera les pinèdes faisant ressembler les lieux à des cathédrales végétales. 130, rue Saint-Michel, à 6870 Saint-Hubert. Tél.: 061 25 68 17. Le style. Une adresse familiale sans prétention, avec une terrasse au coeur d'une cuvette forestière, qui convoque une hospitalité séculaire. Un relais s'y trouvait déjà au temps de la chaussée romaine qui reliait Reims à Trèves ! Le lieu. Le Parc naturel de Gaume qui s'étend sur une surface de 58 104 hectares. La carte. Les spécialités gaumaises, forcément, mais surtout la truite meunière croustillante - dont on mange même la peau - accompagnée de pommes de terre - de Florenville, bien entendu - au lard. Sans oublier la salade vinaigrette coupée au couteau. Le petit plus. Ne pas rater l'envoûtant petit ruisseau de Williers qui alimente plusieurs étangs où l'on élève des truites. 5, Chameleux, à 6820 Florenville. lechameleux.be Le style. Un kiosque comme on n'en trouve qu'à Bruxelles, avec animations, DJ le week-end et grosse ambiance tout le temps. Le lieu. Dans le Bois de la Cambre, le poumon vert de la capitale. Des pelouses, des hêtres, des chênes majestueux, des cascades, un étang et, au centre, l'île et son chalet Robinson... La carte. Une offre autour du lunch-brunch, des friscos, des limonades maison et des bières urbaines. Le petit plus. Il existe un second Woodpecker dans le parc de Bruxelles, près du Palais royal. 1, bois de la Cambre, à 1000 Bruxelles. facebook.com/woodpeckerbxl Le style. Ce bistro niché dans la verdure vaut le détour, ne serait-ce que pour la vue (sur l'étang et les hauts arbres) et pour son architecture (un ancien moulin à eau du Moyen Age). On se croirait projeté dans un conte de fées ! Le lieu. Le parc de Tervuren est, lui aussi, une extension de la Forêt de Soignes. Il abrite par ailleurs l'Africa Museum. La carte. Pas de spécialités espagnoles malgré le nom mais des plats de terroir bruxellois et brabançons. Notamment le toast forest, le pâté à la Tervuurse Reus, la soupe aux champignons des bois... et la pils Linus. Le petit plus. Dans l'étang de Vossem, au coeur du parc, s'ébattent des tortues d'eau. Avec un peu de chance, vous les verrez même couver. 1, Huisdreef, à 3080 Tervuren, hetspaanshuis.com Le style. L'aventure démarre sur le sentier de terre qui mène jusqu'à ce charmant café en pleine forêt. Car plus boisé que ça, ça n'existe pas... Des transats vous plongent illico en mode vacances. Le lieu. Le café se niche au coeur du Kluisbos, une zone naturelle classée dans les Ardennes flamandes dont une portion flirte avec la frontière wallonne. La carte. Ni Coca-Cola, ni Jupiler mais des limonades artisanales bio et des bières locales, comme la Keun issue de la microbrasserie éponyme située à Renaix. Ou un café au spéculoos avec les brownies de chez Julie's House, à Gand. Le petit plus. On peut y commander un sac (à dos) de pique-nique, histoire de partir en randonnée dans les bois. 1, Vierschaar, à 9690 Kluisbergen. facebook.com/bosbaar Le style. Cet estaminet au charme nostalgique est situé à l'orée du Mont Rouge (Rodeberg), une réserve naturelle du Heuvelland, en Flandre-Occidentale. Le lieu. C'est sur un des flancs du Mont Rouge que s'étire le Bois du Hellegat, formidable terrain de jeu pour les enfants. Avec ses tunnels et ses toboggans, ce sera la fête au milieu des arbres! La carte. La liste des boissons fait la part belle aux vins et aux bières régionales. Les cafés ont droit à leur catégorie distincte. La déco nous renvoie dans le passé, et elle n'est pas la seule: les petits plats proposés aussi! Le choix est vaste, avec du pâté, des saucisses sèches, du potjesvleesch, des gâteaux... Le petit plus. Depuis la terrasse, le regard porte jusqu'en France... 39, Rodebergstraat, à 8953 Heuvelland. thellegat.be