Le soleil n'est pas forcément toujours de la partie, mais l'envie de profiter du dehors est bien là. Pour accompagner vos barbecues, pique-niques et autres repas estivaux, Le Chemin des Vignes x Rubis, toute nouvelle cave à Saint Gilles, nous propose une sélection, de vins blancs, rosé et rouges parfaits pour l'été.

Voici une petite brochette de flacons qui égaierons vos soirées estivales

La Buvette - 7,25 €

La Cave d'Embres et Castelmaure, située entre Narbonne et Perpignan, nous ravit chaque année avec ses breuvages justes et abordables. Cette cave coopérative est en effet régulièrement citée en exemple du genre. La Buvette en est bien la preuve ! Quel jus, quelle fraîcheur et quelle gourmandise ! Cet assemblage de carignan et grenache étanchera votre soif à l'heure de l'apéro ou au coin du barbecue. A servir frais ou tempéré.

L'Appel des Sereines - 13,90 €

François Villard n'est plus à présenter. Vigneron de pointe dans le nord de la Vallée du Rhône, il y produit de grandes syrahs. L'Appel des Sereines est un jus plein de soleil et d'épices. Sa souplesse et sa matière s'accorderont à merveille avec vos grillades.

Haute Côtes de Fruits - 12,60 €

Fabien Jouves, virtuose de la biodynamie vous propose ici un malbec atypique et full nature. Le canon idéal à partager entre amis !

Terre de Safres - 10,90 €

Le Domaine Le Novi est niché dans le Lubéron. Malgré cette localisation fort méridionale, ce terroir jouit d'un microclimat dont la fraîcheur se retrouve dans les vins. Cet assemblage de vermentino, grenache blanc, bourboulenc, viognier et ugni blanc, certifié bio, relèvera à merveille des encornets grillés.

Sous la Tonnelle - 13,50 €

Grillades toujours pour déguster cet assemblage gourmand de chenin et de chardonnay. Le parfum des sardines bronzant sur le barbec vous fera saliver presqu'autant que le croquant du fruit de ce vin.

Minuty Prestige - 19,90 €

Notre coup de coeur ! Si le M de Minuty est déjà le rosé favori des Belges cet été, la cuvée prestige nous a éclaté ! Quelle texture veloutée, en outre d'une longueur de bouche phénoménale. Le caprice à partager en bonne compagnie.

Ces vins sont disponibles chez tous les bons cavistes, et notamment à la toute nouvele boutique Le Chemin des Vignes + Rubis Saint-Gilles, Avenue Paul Dejaer 18 à 1060 Saint-Gilles.

