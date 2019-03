Toshiro: quand un fidèle de San Degeimbre prend son envol

Aurélie Wehrlin Journaliste levifweekend.be

Pendant plus d'une décennie, Toshiro Fuji a oeuvré dans l'ombre de San Degeimbre, assimilant son enseignement et instillant sa propre créativité, notamment au sein de SAN. Désormais associé à son "maître", Toshiro fait voler de ses propres ailes sa cuisine, "délicate et punk".