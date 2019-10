Tout savoir sur le kéfir, cette boisson bienfaisante, à faire à la maison ?

Vous en entendez parfois parler, mais cette boisson et ses vertus supposées semblent nébuleuses. Le kéfir possède pourtant de nombreux effets bénéfiques, en plus d'être délicieux et quasiment gratuit. Ne vous faudra pour avoir le plaisir de le déguster, qu'un peu de temps à consacrer à sa confection, et la patience d'attendre sa fermentation. On vous dit tout ce qu'il y a à en savoir, pour finir de vous convaincre de vous y mettre.

.

Le kéfir, c'est quoi au juste?

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×