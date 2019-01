Valérie Lepla, la femme aux pistolets d'or

Deux enseignes à Bruxelles et cinq bougies à souffler: cela valait le coup de revenir un instant sur la fulgurante ascension de Pistolet Original. Pour rappel, ce concept imaginé en 2013 par Valérie Lepla a pour objectif la valorisation d'un pan croquant et bien chaud de notre patrimoine de bouche national, à savoir le pistolet, ce petit pain dodu qui enchante déjeuners et petits-déjeuners. Il est décliné en de nombreuses versions: américain préparé, haché pickles, crevettes grises, fromage blanc radis et oignons, gouda et salade de chicons, boulettes mayonnaise, boud...