Notre expert ès flacons décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il nous verse un peu de crémant...

C'est quoi?

Même si cet effervescent est façonné selon la méthode champenoise, il n'a pas le droit de porter l'appellation protégée "champagne" car il est produit hors de la région de Champagne. Et certes, le mot "crémant" fait penser à "crème", mais il n'existe pas seulement en version douce: il peut aussi être brut, demi-sec ou rosé... comme le champagne. Attention à l'étiquette, d'ailleurs: si elle ne porte pas la mention "méthode traditionnelle", c'est qu'on est face à un flacon de qualité inférieure. La meilleure technique pour faire d'un vin blanc (ou rosé) un breuvage effervescent est donc la méthode champenoise. Elle consiste à ajouter du sucre et des levures au vin mis en bouteille, ce qui engendre une seconde fermentation. Des bulles de dioxyde de carbone apparaissent et restent emprisonnées dans la bouteille. Le crémant repose alors pendant au moins neuf mois, afin de se doter d'une saveur et d'une texture optimales. Le résidu de levure est ensuite éliminé, et le crémant reçoit son dernier bouchon après l'ajout d'une liqueur sucrée. La quantité de sucre introduite détermine le type de crémant, entre brut et doux. Le crémant ne profite pas des raisins du célèbre sol crayeux de la Champagne, et les cépages ne sont pas toujours les mêmes. Ainsi, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay ne se retrouvent presque jamais dans un crémant... qui varie beaucoup ses cépages selon la région. Autre différence de taille: le prix. Le premier est évidemment plus cher que le second. Ceci dit, un crémant produit par un bon domaine viticole sera meilleur qu'un champagne industriel.