Ceux qui veulent surprendre leurs invités lors des fêtes peuvent faire leur chips maison. Cela permet de varier les genres et les saveurs pour des chips qui claquent et crépitent en bouche.

Si cela a l'air de prime abord fastidieux, il n'est en réalité pas si difficile de faire ses propres chips. Il existe même plusieurs techniques, en voici quelques-unes.

La chips classique

La recette des puristes:

On passe la pomme de terre à la mandoline pour obtenir des tranches de maximum 3 millimètres d'épaisseur. Dès qu'une tranche est faite, placez là dans un bol rempli d'eau froide. Égouttez ensuite toutes les lamelles avant de les laver jusqu'à ce que l'eau soit claire. On les replace ensuite pour une heure ou deux dans de l'eau vinaigrée. Une fois que c'est fait, on les égoutte à nouveau et on les sèche le plus possible à l'aide d'essuietout ou d'un linge sec. Au plus sec, au plus croustillant ensuite. Faites ensuite chauffer l'huile dans une casserole à 170 °C. Il faut faire frire les tranches trois fois, chaque fois pendant cinq minutes. On les place ensuite sur une plaque de cuisson pour mieux les saupoudrer de sel. Les chips se conservent 3 jours dans un plat fermé hermétiquement.

On peut aussi simplement passer à la mandoline, les rincer, les secher et enfin les passer à la friteuse:

Au four

Ça marche aussi avec d'autres légumes comme la carotte, le potiron, le topinambour, la patate douce, le panais, ou encore l'aubergine ou la courgette.

Il faut couper le légume en rondelles de 2 à 3 mm avec une mandoline. Préchauffez le four à 180°C . Disposez les rondelles sur une feuille de papier sulfurisé étalée sur une plaque de cuisson. Il est important de les espacer suffisamment. Badigeonnez-les à l'aide d'un pinceau avec une huile épicée. On les passe au four pendant 45 minutes à 1 heure si on les veut ultras croquantes. Une fois que les chips ont une belle couleur, on les sort du four pour les faire sécher à l'air libre. Cette étape va leur permettre de gagner encore en croquant. Elles se conservent près d'une semaine au frigo dans un contenant hermétique.

Au micro-ondes

Les étapes sont les mêmes que les précédentes recettes, mais au lieu de les passer dans l'huile ou au four on fait appel au micro-ondes. Attention, il est ici encore plus important d'avoir des rondelles fines. On dépose les rondelles sur une assiette couverte de papier sulfurisé sans que celles-ci se touchent. On les épice avec du sel, du poivre ou encore du cumin ou du paprika. Si on les badigeonne d'un peu d'huile (des deux côtés), elles seront plus croustillantes. Ensuite, on place l'assiette au micro-ondes pour 3 à 5 minutes à puissance maximum (900 Watts ou plus). Attention, il est possible qu'on doive ajuster la durée. L'idéal est donc de fonctionner par essais. Les chips doivent être sèches au toucher. Si ce n'est pas le cas, il faut augmenter le temps de cuisson.

Il est aussi possible de faire des chips avec des pâtes :

Attention: elles doivent être ultra-sèches pour éviter les accidents, car l'eau risque de faire "exploser" l'huile. Une meilleure solution est, si possible, d'utiliser l'air fryer.

Autre option le four:

