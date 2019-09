L'école d'oenologie Inter Wine & Dine (IWD) qui vient de publier la première édition de son guide. Voici quelles sont les meilleures adresses selon elle.

L'IWD a classé les 22 établissements qu'elle a visités de manière anonyme et indépendante dans le centre de Bruxelles et dans quelques communes voisines, avec des récompenses de un ou deux "Tastevins IWD".

"L'étiquette" et le "Bar du Canal" remportent ainsi deux "Tastevins IWD", considérés comme des "bars incontournables de la capitale", tandis que quatre autres "méritent le détour" avec un "Tastevin IWD": "The Wine Club" (Uccle), "Titulus" (Ixelles), "La Trinquette" (Saint-Gilles) et "Tarzan" (Ixelles).

Les examinateurs de l'école ont évalué les bars à vins selon plusieurs critères: cadre, prix, offre de restauration, service, intérêt de la carte, ... "Offrant des avis les plus objectifs possible, ce guide s'adresse principalement aux amateurs de vin de passage à Bruxelles qui désirent découvrir des breuvages intéressants dans un cadre de bar à vins au sens conventionnel du terme avec un critère de proximité par rapport au centre de Bruxelles", définit l'école dans son communiqué.