La première édition d'un festival de la croquette de crevettes a eu lieu dimanche à Ostende. Plus de 3.000 visiteurs y ont consommé pas moins de 20.000 croquettes.

Le festival était organisé à l'hippodrome Wellington de la station balnéaire belge et avait pour but de déterminer qui cuisine les meilleures croquettes de crevettes. Onze restaurants ostendais ont présenté le mets emblématique de la côte belge fabriqué de manière traditionnelle.

Le concept s'est avéré très populaire car les tickets pour le festival ont rapidement été épuisés.

Le jury a décerné la palme d'or au restaurateur Brassi, la seconde place a été attribuée à la Brasserie Rubens et le Gastrobar Sam s'est classé troisième.

"Le goût de la garniture mais aussi le croquant: c'est là que la recette du chef ressort vraiment. C'est de la sorte qu'ils se distinguent des uns des autres", a commenté un membre du jury du Gault&Millau.

Le public a lui jeté son dévolu sur les croquettes de crevettes servies par le restaurant Poseidon.

Le festival était organisé à l'hippodrome Wellington de la station balnéaire belge et avait pour but de déterminer qui cuisine les meilleures croquettes de crevettes. Onze restaurants ostendais ont présenté le mets emblématique de la côte belge fabriqué de manière traditionnelle. Le concept s'est avéré très populaire car les tickets pour le festival ont rapidement été épuisés. Le jury a décerné la palme d'or au restaurateur Brassi, la seconde place a été attribuée à la Brasserie Rubens et le Gastrobar Sam s'est classé troisième. "Le goût de la garniture mais aussi le croquant: c'est là que la recette du chef ressort vraiment. C'est de la sorte qu'ils se distinguent des uns des autres", a commenté un membre du jury du Gault&Millau. Le public a lui jeté son dévolu sur les croquettes de crevettes servies par le restaurant Poseidon.