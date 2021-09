Où mange-t-on la meilleure croquette de crevettes d'Ostende?

C'est une question qu'on est nombreux à se poser, de passage dans la plus grande ville de la Côte. Il faut dire qu'à Ostende, les crevettes grises (ou "gêrnoazn") se retrouvent dans des plats teintés de nostalgie comme les tomates-crevettes ou la purée au babeurre. Comme dans les bons produits, rien ne se doit d'être perdu, les carcasses permettent de préparer des bisques et des sauces fantastiques. Mais évidemment, avec une couche de chapelure et beaucoup de talent, rien ne vaut une croquette de crevettes savoureuse.

Véritable institution en Belgique, distinguée d'un prix dans la capitale, la croquette aux crevettes n'en finit jamais de déchaîner les passions. D'où l'initiative de la ville d'Ostende de lui consacrer un festival. Le but, à l'instar du Concours de la Meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles, est d'élire la Meilleure croquette de la cité balnéaire. Ainsi, en cette journée particulière, 12 chefs locaux serviront leurs recettes de croquettes crevettes artisanales et la soumettre au jugement d'un jury professionnel, dirigé par le guide Gault & Millau. Les croquettes de crevettes ont trouvé leur bière, la Krevet Le chef Kobe Desramaults devient le premier conservateur culinaire de la ville d'Ostende Mais le public de gourmand pourra aussi mettre son grain de sel dans l'élection et donner sa voix à celle qu'il estime la plus digne de remporter le titre du Prix du public. Alors avis aux gourmands: rendez-vous le 17 octobre 2021 à l'hippodrome d'Ostende pour une journée goumande, qui sera ccompagné d'activités parallèles telles que des concerts et des animations pour enfants. Où ? Hippodrome ACEG Wellington, Koningin Astridlaan 10, 8400 Oostende Quand ? Le dimanche 17 octobre 2021 de 11h00 à 22h00 Restaurants participants : Le Bassin, Brassi, Rubens, Eetkaffee Poseidon, Plassendale, Fort Napoleon De Belevingsbrasserie, Botteltje & Toope. Prix : 5 € (avec 1 croquette de crevettes comprise) Ostende autrement: 5 manières de redécouvrir la ville