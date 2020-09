Le coffret unitaire est un grand classique du vin de champagne qui a tendance à s'oublier bouteille parmi les bouteilles. Sa raison ? Essentiellement, le besoin de... distinction.

On ne s'interrogera pas sur la chose et on considèrera donc le désir de ne pas faire comme son voisin pour un fait consubstantiel au genre humain : une évidence, un point c'est tout. Malheureusement, celle-ci n'est pas sans conséquence qui engendre la prolifération d'emballages préjudiciables à la planète.

Peut-on concilier enveloppe statutaire et environnement ? Ruinart a la bonne idée de répondre "oui" en repensant totalement son packaging. Le nouveau scénario ? Un étui, conçu comme une seconde peau, qui fait l'impasse sur le plastique et se présente comme totalement recyclable. Il s'agit en réalité d'un habillage composé à 100 % de fibres de cellulose qui remplit les fonctions qu'on attend de lui, c'est-à-dire le panache mais également, ne l'oublions pas, la préservation contre le "goût de lumière", ce phénomène bien connu de détérioration des arômes d'un vin qui apparaît plus rapidement lorsque celui-ci est conservé dans un flacon de verre clair. Sept prototypes ont été nécessaires pour cet emballage qui apparaît comme une véritable avancée.

