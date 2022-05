3 tendances jardins repérées sur les réseaux sociaux

La jardinage a le vent en poupe depuis le début de la crise sanitaire. Les plantes et fleurs ont même franchi le seuil de notre porte pour égayer nos intérieurs de pots verdoyants. La rédaction a relevé trois tendances printemps-été au rayon jardinage, repérées sur les réseaux sociaux.

Les jardins ont vu leur cote monter en flèche depuis l’arrivée du Covid-19 et les multiples confinements. Cette pandémie aurait exacerbé le besoin d’espaces verts. D’après Brigitte De Taffe, responsable des Pépinières de Boitsfort, une réelle passion serait née chez certains. Des réseaux sociaux à l’industrie de la mode qui mise cette saison encore sur les motifs fleuris, Dame Nature fait la Une. Et côté tendances, le naturel revient au galop. La preuve par trois.

1. Du blanc et des pastels

La tendans pastel © Dounia Boussetta

Le coup d’éclat chromatique se veut doux et réconfortant cette saison. Les teintes pastel sont au rendez-vous et la nuance maîtresse est le blanc. Selon Brigitte De Taffe, les tonalités de rose et de bleu sont également de la partie. Le rouge, quant à lui, beaucoup moins. Les couleurs criardes, comme l’orange vif ou le violet, même si elles sont assez présentes dans la garde-robe féminine de ce printemps, seront remises au placard quelque temps. Les jardins se veulent d’inspiration campagnarde.

L’Hydrangea, le Jasmin d’Italie ou l’Hortensia blanc pourront être vos amis afin de décorer vos extérieurs. Quoiqu’une belle Azalée Rhododendron aussi. L’idée est également de laisser le jardin au naturel… Et pourquoi pas de ne pas tondre, comme nous le propose l’opération du Vif, “En mai, tonte à l’arrêt” (https://enmaitontealarret.be/)

La demande pour les plantes d’intérieur a aussi explosé. © Dounia Boussetta

Pour l’intérieur, la simplicité est à l’ordre du jour. Les plantes telles que le Pilea depressa sont d’actualité. Sur l’appui de fenêtre, le bureau ou même en suspension, elles sauront redonner vie à la pièce.

2. Des plantes comestibles

Un potager, aussi bien pour le côté pratique qu’esthétique. © Istock

Cette année, on sort des sentiers battus et on associe esthétisme et utilité. Les fruits, les légumes et les fleurs se cultivent sur la même terre. Fraises, cerises, poivrons, potiron, etc. De quoi confectionner un repas presque parfait. Les aromates sont aussi de la partie et laissent échapper une délicieuse odeur. Basilic, menthe ou encore thym nous donnent l’eau à la bouche.

Le succès des condiments © Dounia Boussetta

Le hashtag #GrowYourOwnFood est très répandu ces derniers jours. Pourtant, ce mouvement écoresponsable ne date pas d’hier. Il aurait pris une telle ampleur depuis l’arrivée du coronavirus, avance notre interlocutrice Brigitte. D’après elle, le confinement nous aurait fait découvrir le jardinage, mais aussi la cuisine. Les émissions comme Top Chef nous auraient également beaucoup influencés.

3. Des jardins qui invitent à voyager

Attachez votre ceinture, le décollage est immédiat! De style provençal ou tropical, cette année, les jardins vous feront également voyager. Sur Instagram, la tendance est à la diversité. En scrollant son fil d’actualité, on tombe de plus en plus sur des photos prises dans un cadre onirique. La romance est dans l’air avec les hashtags #ItalianGarden et #FrenchGarden. On se croirait tout droit sortis d’un épisode de La Chronique des Bridgerton.

Une jardin inspiré de la série La chronique de Bridgeton © Dounia Boussetta

A cet air poétique, s’aligne le très réputé cerisier du Japon qui offre un moment d’évasion. Des couleurs toujours très tendres et vaporeuses, qui nous cernent par les sentiments. Dans un tout autre registre, il y a des arbres comme le palmier qui réchauffent notre dehors, tout en résistant au froid.

Le style tropical © Dounia Boussetta

D’après notre interlocutrice, les orchidées, les bonzaïs ou encore les cactus sont très demandés ces temps-ci. «Les érables du Japon sont très appréciés également.

Erables du Japon © Dounia Boussetta

En plus, ils ont de magnifiques colorations en automne et leur fleuraison est vraiment très discrète. Ça reste joli pour un jardin de ville ou pour une terrasse», affirme la directrice des pépinières de Boitsfort. Cette pluralité stylistique est à l’image de la capitale européenne, selon elle. En effet, Bruxelles est cosmopolite et ce serait une des raisons pour lesquelles tant de pays seraient représentés ici.

Par Dounia Boussetta