Audrey Joris (30 ans) et Augustin Bown (30 ans)

Fondateurs de AFC Collection your introduction text here

Les amis d‘enfance veillent à ce que ceux qui vivent seuls ou ensemble pour la première fois n‘aient pas à économiser pendant des années pour investir dans un bel intérieur. Avec leur équipe, ils réalisent des aménagements complets par le biais de la location.

Augustin : Les intérieurs sont importants pour exprimer votre personnalité. C‘est pourquoi les magasins classiques, dont les stocks sont limités, sont en train de disparaître. En ligne, l‘offre est diversifiée, mais on n‘y fait pas de gros achats sans conseils personnels. Le défi consiste à trouver la bonne combinaison de services en ligne et hors ligne.

Audrey : En Amérique, l‘achat à crédit est populaire. Avec la crise actuelle et l‘inflation, il ne peut que s‘imposer ici aussi. Nous avons d’ailleurs vu nos locations doubler ces dernières années.

Sur quoi allez-vous vous concentrer dans les années à venir ?

Audrey : Nous voyons le secteur ralentir, alors que notre chiffre d‘affaires a doublé. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes attachés à la stabilité d‘AFC et à la professionnalisation de nos processus. D‘ici à la fin de l‘année prochaine, nous voulons lancer notre Big Bang : ouvrir de nouveaux showrooms, à Anvers et à Gand. Puis à l‘étranger.

L‘année dernière, vous avez fait partie des “30 under 30” de Forbes. Cela a-t-il eu un impact ?

Audrey : Surtout sur le plan personnel. Figurer dans un tel palmarès nourrit l‘ambition, on est reconnu. Ensuite, nous avons surtout réalisé que la Belgique n‘est pas un marché facile pour innover. Mais si on réussit ici, on a forcément des chances à l‘étranger.



afc-collection.co