DIY: Voici comment créer un plafond effet piscine

Vincent Perbal et Iris Smarnakis de Studio Penelope ont habillé le plafond de leur maison anversoise de peinture laquée. Un savoir-faire qu’ils partagent avec nous, histoire de reproduire cet effet « surface d’eau » chez soi.

Vincent Perbal est un artisan spécialisé dans la peinture décorative. Il nous explique comment procéder pour obtenir un plafond effet piscine. A noter, avant tout, que cela demande beaucoup de travail, de patience et des muscles en acier.

« Commencez par recouvrir la surface d’une très fine couche de mastic de peinture, que vous poncez ensuite avec le papier de verre le plus fin (500 à 600 grains) puis que vous nettoyez. Répétez cette opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’imperfections. Appliquez ensuite une couche de vernis à l’huile synthétique à l’aide d’un pinceau. Faites-le par zones d’environ 50 x 50 cm, afin d’avoir le temps de laisser les surfaces se fondre l’une dans l’autre. La concentration et la discipline sont de rigueur. Après une semaine de séchage, toute la surface est à nouveau poncée et éventuellement retouchée, puis la dernière couche de peinture est appliquée. La surface est alors si lisse que la peinture s’étire complètement pendant le séchage, ce qui donne l’effet lisse comme de l’eau.

Il s’agit d’une technique artisanale ancienne que très peu de peintres utilisent encore, précisément parce qu’elle demande un travail si intense. Mais aussi parce que les peintures synthétiques sont mauvaises pour l’environnement. Elles peuvent également vous donner mal à la tête si vous utilisez la peinture dans un espace clos. Les peintures à base d’eau ne conviennent pas pour obtenir cet effet. » Vincent, quant à lui, expérimente des peintures brillantes à base d’huile de lin naturelle.

