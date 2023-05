Dans les champs de fleurs: nos adresses pour cueillir ses fleurs soi-même en Belgique

Le printemps éveille toujours en nous des envies (besoins ?) de fleurs fraîches. Et les cueillir soi-même permet d’adopter un rapport plus direct, local, et aussi plus durable et social. Sans parler de la liberté de s’exprimer que permet la composition du bouquet de ses rêves. Une tendance qui a le vent en poupe, et nous donne l’occasion de faire le tour des adresses à travers le pays, Wallonie, Bruxelles et en Flandre, qui rendent cela possible.

Cueillir soi-même ses bouquets offre bien des avantages : celui de la durabilité, du sourçage, du prix, et de la fraîcheur, puisque l’on sait exactement quand les fruits de la nature ont été coupés. Cela évite aussi le gaspillage puisque n’est coupé que ce qui finira dans notre bouquet, cela permet d’éviter le gaspillage donc. Mais aussi de soutenir l’économie locale, et les pratiques agricoles durables et souvent sans pesticides. Enfin, décidez d’aller cueilleur ses fleurs permet aussi de prendre un bain de nature , de couler de de parfum et d’arpenter les allées ou les champs pour observer la nature et en découvrir un peu plus sur ses secrets.

Voici les endroits où vous pourrez vous adonner à cette si saine activité.

En Wallonie

Fleurs à couper

Ici aussi le message est clair: depuis 2019, vous êtes invité à couper vous-mêmes les fleurs des champs dans la dizaine de champs mis à votre disposition. A savoir sept dans le pays des collines (à Ath, Pecq, Froidmont, Kain, Leuze-en-Hainaut, Saint-Sauveur, Mouscron) et neuf du côté Sambre et Meuse, (à Barbençon, à Gerpinnes, à Hantes-Wihéries, à Leers-et-fosteau, à Mont-sainte-Geneviève, à Nalinnes, à Thuillies, à Thuin, à Somzée.) Notez qu’un tout nouveau champ vous accueille depuis ce printemps à Walcourt. Accessible 7 jours sur 7 et 24h / 24.



Plus de détails sur lesfleursacouper.be/

Les champs de la Ferme Limbort

Du côté de la province de Liège, la Ferme du Limbort propose six champs dans lesquels vous pouvez venir cueillir votre bonheur, de mars à octobre. Ici aussi, le visiteur choisit librement ses fleurs au cœur même des champs, où il trouve des informations sur les différentes variétés, des conseils de coupe et de conservation. Le tarif unitaire de chaque fleur est clairement annoncé et le paiement se fait dans la confiance, comme la cueillette elle-même. Parce que finalement, le respect est au cœur de tout.

Ces champs de fleurs se situent à Hannut, Waremme, Hognoul, Bas-Oha, Naxhelet ou encore à Braives.

Plus d’infos sur www.fermelimbort.be/fleurs

Be Flowers

Les 25 champs de fleurs de cette entreprise lancée il y a déjà plus de 15 ans sont répartis dans trois provinces en Wallonie (deux dans le Hainaut, une douzaine dans le Brabant wallon et onze dans la province de Namur). Munis d’une paire de ciseaux ou d’un sécateur, vous y trouverez des narcisses, tulipes, alliums, iris, pivoines, lys, tournesols, glaïeuls, dahlias, chrysanthème, selon les saisons , dans de nombreuses teintes. La saison de la cueillette s’étend de mars à octobre, les fleurs à y cueillir différant selon la saison.

Plus de détails sur beflowers.be

A Bruxelles

La Ferme du Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort

Ici, on cueille des fleurs, garanties sans pesticides, et selon les saisons, de la fin de l’hiver aux premières gelées.

De la fin février à la fin avril, on y trouve les narcisses et les tulipes colorées). Puis, en fonction de la saison et du temps, suivent les tournesols, les dahlias, les glaïeuls, les mufliers, les zinnias, les cosmos et bien d’autres fleurs sauvages.

Le matériel pour les couper est à disposition sur place. Et les fleurs se paient à la pièce, dans une urne prévue à cet effet.

Le petit (gros) plus : ici vous pouvez aussi récolter des légumes, et acheter produits de la ferme, produits laitiers, mais aussi viande.



Avenue des Cailles en face du numéro 54, 1170 Watermael-Boitsfort

Plus d’infos sur chantdescailles.be

FleurAkker

Ici, cueillir des fleurs devient un véritable geste d’engagement écologique, grâce à un principe d’abonnement, qui en plus de vous permettre d’acquérir de magnifiques fleurs sans pesticides, a quatre vertus : contribuer à l’économie sociale, participer à la restauration de la biodiversité, et soutenir l’agroécologie, permettre de suivre la croissance de chaque fleur.

Ce champ se situe dans la Rue du Bois à Jette, à proximité du Bois Du Laerbeek, de l’hôpital universitaire de Jette et du marais de Jette-Ganshoren. Une bouffée de nature aux portes de la capitale.



