Notre grand guide de la décoration vintage

Les objets et meubles rétro ont assurément un supplément d’âme. Ils donnent de la personnalité à nos intérieurs, tout en faisant du bien à la planète ! Voici nos 35 adresses et boutiques en ligne préférées, pour tous les goûts et toutes les bourses.

Les plus pointus

Des pièces de collectible design, rares et parfois très chères.

Gallery Vanlandschoote

Nous, les Belges, devrions être beaucoup plus fiers de notre design mid-century, estime Dries Vanlandschoote. Dans sa galerie, il propose donc ce qui lui plaît le plus, à savoir des créations exclusives et rares, principalement de grands noms du plat pays tels que Jules Wabbes et Emiel Veranneman. A cela s’ajoute du mobilier italien, pour lequel il se rend dans la Botte tous les mois. Depuis le Covid, il a quitté son magasin du centre de Bruges pour travailler dans une ancienne usine de 1 100 m2 où il met en relation le design et l’art, dans une symbiose parfaite. S’il reçoit seulement sur rendez-vous, il suffit d’un coup de fil pour qu’il ouvre sa porte… sans obligation d’achat, juste pour le plaisir des yeux parfois.

209, Gistelse Steenweg 8200 Bruges vanlandschoote.com Sur rendez-vous.

Gokelaere & Robinson

Cette galerie dédiée à la promotion de grands designers et architectes du XXe siècle est basée dans trois villes: Bruxelles, Knokke et Paris. Née de la passion de Stanislas Gokelaere et Céline Robinson pour le design, l’enseigne participe à plusieurs foires à travers le monde, telles que la Brafa et Design Miami /Basel, mettant en valeur un savoir-faire raffiné et des créations intemporelles.

28, boulevard de Waterloo1000 Bruxelles Gokelaere & Robinson (gokelaererobinson.com) Ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 18 heures (et le week-end à Knokke, 6, Golvenstraat).

Design Gallery Michael Marcy

Avec plus de 45 ans d’expérience, Michael Marcy est un incontournable pour ceux qui cherchent à attirer l’attention sur leur intérieur. Son dernier projet est une galerie proposant des meubles design dans un ancien théâtre. Il y présente des éditions originales de designers belges (Alfred Hendrickx, Jos De Mey, Willy Van Der Meeren, Jules Wabbes) – sa spécialité – ainsi que d’autres grands noms du XXe siècle.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

78, Sint Jozefstraat 2018 Anvers Ouvert samedi et dimanche, de 14 à 17 heures ou sur rendez-vous.

Shåk Gallery

Ici, objets et mobilier vintage dialoguent avec des œuvres d’artistes contemporains autour d’expositions thématiques. Les pièces proviennent de la collection privée des fondateurs de la galerie – Marcela Sheridan et Bertil Åkesson – dont la contraction des noms donne «Shåk», symbole de l’union de leur deux mondes: Mexique et Suède. Du haut de gamme et de quoi voyager sur place… ou à emporter.

59, rue Darwin 1050 Bruxelles Shåk Gallery (shakgallery.com) Ouvert du mercredi au samedi de 11 à 18 heures.

© Gallery Vanlandschoote © SDP

Les spécialistes

Des adresses qui font le focus sur un style, un objet, un designer.

Le Vistemboir

Vistemboir: objet dont l’origine et l’utilité sont mystérieuses. Voilà vingt-et-un ans que ce drôle de néologisme – apparu dans une obscure nouvelle de Jacques Perret – baptise la boutique de Christian et Dominique Spronck. Le couple répare des luminaires de tous styles et propose une sélection originale de lampes de 1900 à 1970, avec un faible pour les opalines et les bras en laiton. «On n’aime pas trop le plastique», concède Christian, ancien imprimeur converti en homme de lumière.

4, rue de la Levure 1050 Bruxelles Ouvert du mercredi au dimanche de midi à 18 heures. Facebook

Magnetismo

Un tabouret métallique drolatique semblant sorti de l’Italie des sixties qui se révèle avoir été produit par les Ateliers MG dans les années 30 à Gembloux… c’est le genre de perles belges méconnues qu’affectionne Mathieu Delvaux. Son showroom de Tournai regorge de meubles, luminaires et céramiques de très belle facture. «Je me détourne toujours plus des grands noms du design quand je vois tout ce qui a été fabriqué chez nous. Etonnamment, cela intéresse surtout des collectionneurs parisiens», explique-t-il.

16, chaussée de Renaix 7500 Tournai Ouvert le samedi. A Propos | Magnetismo Design Store

Bold

Dès le début de Bold, Pieter-Jan Bonte s’est spécialisé dans l’Europe de l’Est. Le Courtraisien parle un peu le hongrois et connaît le pays comme sa poche. Cette nation est dès lors devenue sa terre de prédilection pour dénicher des pièces design d’Europe centrale et orientale, restées cachées derrière le rideau de fer pendant des années. Dans son entrepôt de 500 m2, on trouve aussi bien des pièces anonymes – l’absence de culte de la personnalité dans les anciens pays de l’Est a souvent empêché de signer le mobilier − que des noms établis. Ces derniers temps, par exemple, Bold a été dealer des fameux séparateurs de pièces en bois de Ludvik Volak, des canapés de Jindřich Halabala et des buffets de Jiri Jiroutek.

Bold © SDP

63, Stationsstraat 8540 Deerlijk Ouvert le dimanche de 13 à 17 heures. Bold Design |

Zone 30

Vous cherchez une lampe des années 50, 60 ou 70? C’est à Zone 30 que vous la dénicherez! Lampe de bureau, de table ou suspendue, en verre, opaline, plastique, métal ou cuir, vous trouverez forcément votre bonheur. D’autant qu’en plus des luminaires, Zone 30 présente une sélection d’objets et de petit mobilier.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

32, rue Fernand Neuray 1050 Bruxelles Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18 heures.

Ritter Studio

Derrière cette enseigne, Mathieu Ritter, antiquaire au Sablon de père en fils, et son épouse Camille. Ensemble, depuis 2018, ils proposent une collection de design du XXe siècle, essentiellement des années 50 à 80, choisi au coup de cœur avec soin. En ligne, le couple propose aussi des «carabistouilles for kids», soit du mobilier rétro pour enfants aux teintes et formes peps.

© Ritter Studio © INSTAGRAM / @RITTER_STUDIO

17, rue Ernest Allard 1000 Bruxelles Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 18 heures ou sur rendez-vous. Home – Ritter Studio (ritter-studio.com)

Little vintage lovers

Le nom annonce clairement la couleur: sur le site des anciennes papeteries de Genval, voilà une boutique où vous retrouverez un grand choix d’articles chinés datant des années 50 et 60, sélectionnés avec soin. Une collection vintage attrayante qui est rehaussée ici par de la décoration scandinave et une sélection de petits cadeaux à offrir. Bon à savoir: l’enseigne propose également des services de coaching déco et de conseil couleurs.

35, rue des Ateliers 1332 Genval Ouvert du mercredi au samedi de 11 heures à 18h30. Articles vintage – Little Vintage Lovers

Ma Rage

Le bâtiment d’angle a l’air un peu miteux avec sa façade décatie, mais il faut franchir le pas car à l’intérieur se trouve une véritable caverne d’Ali Baba de la verrerie et de la vaisselle. Vous y trouverez des ensembles complets et des pièces uniques plus que centenaires, ainsi que des collections de porcelaine Boch, Dordrecht, Fris et Maastricht des années 50, 60 et 70.

115, Ham 9000 Gand Ouvert du mercredi au samedi de 15 heures à 18h30. Ma-Rage – Uw Gentse Brocante

Vintage Meubelen

Depuis son plus jeune âge, Willem Fouquaert est fasciné par la décoration et l’ameublement. Il s’est lancé dans la restauration de mobilier design vintage des années 50, 60 et 70, qu’il propose à la vente dans son entrepôt à Wetteren, et en ligne. Vous y trouverez forcément l’enfilade, le chiffonnier ou le bureau de vos rêves!

Vintage Meubelen © SDP

60, Dorpsstraat 9230 Wetteren Ouvert le samedi de 14 à 18 heures. Vintage Meubelen

Les valeurs sûres

Des incontournables, toujours à la hauteur.

White Interiors

Depuis plus de vingt ans, les amoureux de vintage d’Ostende peuvent compter sur l’expertise de Mike Standaert. Chez White Interiors, vous trouverez principalement des meubles d’origine belge et italienne, tant des pièces rares et exclusives que des classiques du design vintage plus populaires, de Gio Ponti et Ico Pariso à Juliaan Lampens et Maarten Van Severen. L’établissement propose également une sélection de mobilier contemporain. Si vous cherchez quelque chose de spécifique ou si vous avez besoin de conseils: les questions sont ici toujours les bienvenues.

55, Langestraat 8500 Ostende Ouvert le dimanche et le lundi de 14 à 18 heures et du mercredi au samedi de 11 à 18 heures (avec pause de midi en semaine). vintage design white interiors

Showroom 144

Régulièrement, Frank Pay écume le Danemark et la Suède pour ramener des meubles épurés en bois. Tout aussi fasciné par les luminaires italiens vintage en verre blanc, il conjugue le tout avec un zeste d’artisanat contemporain (céramique belge ou japonaise) dans un élan minimaliste, inspiré par deux «grands-pères spirituels»: l’artiste Donald Judd et le designer Borge Mogensen. Cette approche le guide également dans ses aménagements d’intérieur. Le Showroom 144 vient de fêter ses 10 ans.

Showroom 144 © INSTAGRAM / @SHOWROOM144

47, rue Léon Lepage 1000 Bruxelles Ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heures. Showroom_144 – Vintage an new furniture selection by Frank Pay (showroom144.be)

La maison bruxelloise

La Maison Bruxelloise, c’est un peu comme une maison de vacances dans laquelle on aurait le temps de s’installer. Les grands noms du design y côtoient les anonymes, mais chaque meuble et objet a été sélectionné pour ses proportions, ses finitions et sa fabrication. Créée par Delphine Neuprez, cette enseigne est à la fois une boutique en ligne et un atelier, avec mobilier vintage et créations de designers contemporains, bruxellois pour la plupart.

1, rue d’Andenne 1060 Bruxelles Ouvert le samedi de 14 à 18 heures et sur rendez-vous. La maison bruxelloise – Mobilier vintage et petites éditions

Galerie Isabeau

Caroline Pholien, plasticienne et céramiste, et Laurent Van Engelen, historien de l’art, se sont rencontrés en restaurant du patrimoine. Lancée en 2011 par la première, leur galerie témoigne d’un rapport simple et «patrimonial» au mobilier mid-century modern. Mis en scène et vendu patiné ou dûment restauré, celui-ci va des grands designers aux créations anonymes, dans une gamme de prix très large. Soldes en cours pour déménagement imminent.

42, quai de l’Ourthe 4000 Liège Ouvert vendredi et samedi de midi à 18 heures. Accueil – Isabeau (isabeaugalerie.com)

Philippe Lange

Emblématique par sa situation sous le pont du boulevard de l’Empereur à Bruxelles, le magasin Philippe Lange présente une sélection pointue de mobilier et d’objets d’art moderne, de designers connus ou anonymes du XXe siècle, restaurés dans son atelier. Vous y trouverez aussi beaucoup d’art africain.

2a, place de la Justice 1000 Bruxelles Ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heures. Accueil | philippelange

Les grands formats

De vastes salles d’exposition, pour un choix XXL.

Via Antica

C’est une institution des Marolles, à Bruxelles, avec une surface de plus de 2 000 m2 dédiée au mobilier et accessoires du XVIIIe au XXe siècle. L’endroit rassemble les stands de plusieurs dizaines d’antiquaires et de marchands. Et on y trouve de tout: meubles, luminaires, verreries, déco… de quoi faire tourner la tête de ceux qui aiment chiner.

40, rue Blaes 1000 Bruxelles Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures. Home – Via Antica

Nome Furniture

Nome Furniture restaure et vend des meubles vintage en mettant l’accent sur la Scandinavie et les Pays-Bas (Grete Jalk, Cees Braakman…), complétés par des designers belges et internationaux du milieu du siècle. Chaque semaine, l’enseigne met en ligne 10 à 15 nouvelles acquisitions, et quelques fois par an, elle organise une vente de stock. Valeur sûre de l’assortiment: les rayonnages muraux Royal System de Poul Cadovius, que vous pouvez commander sur mesure dans le showroom de 800 m2.

Nome Furniture © SDP

41a, Van Trierstraat 2018 Anvers Ouvert le samedi de 10 à 16 heures et sur rendez-vous. NOME FURNITURE • ONLINE VINTAGE DESIGN GALLERY

Vintage Addict

Depuis 2009, Vintage Addict propose le plus grand choix de meubles, luminaires et décoration vintage à Liège. Son entrepôt de 500 m2 est ouvert le week-end exclusivement, afin de dénicher de nouvelles trouvailles en semaine! L’enseigne propose une sélection variée de grands (et de plus petits) noms du design, spécialement français, belge et scandinave. Chaque pièce fait l’objet d’une restauration minutieuse, dans son atelier.

9, quai de la Dérivation 4020 Liège Ouvert le samedi de midi à 18 heures. Vintage Addict

Swapp

Ouverte en 2010 par Laurence et Audrey Levis, un duo mère-fille passionné de déco, cette boutique de 700 m² rassemble trésors chinés, meubles restaurés, ainsi que des nouveautés. Le tout sélectionné à l’instinct par le tandem. Derrière une façade plutôt moderne se bousculent donc, dans un joyeux mélange, des meubles classiques du XXe siècle, des objets de caractère et des textiles (linge de maison, housses de coussin, tapis…). Autant d’articles mis en scène «comme à la maison» pour donner encore plus l’envie de craquer. Le magasin offre également un service de garnissage et la possibilité de louer des meubles pour des événements particuliers.

13/15, chaussée de Halle 1640 Rhode-Saint-Genèse Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30. Accueil – Swapp

Les connectés

Quelques clics pour capter la pièce rêvée.

Beau/Lieu

Diplômée en communication, Lilly le Hardy se consacre à sa passion depuis deux ans, avec Beau/Lieu, à Bierges. Elle achète et y revend du mobilier vintage remis à neuf, par ses soins. Pour encore mieux répondre aux désirs de sa clientèle, la passionnée s’est spécialisée dans la recherche personnalisée pour vous dénicher LA pièce de vos rêves, et prodigue ses conseils en décoration d’intérieur. Il est aussi possible de venir voir son stock, sur rendez-vous.

Beau/lieu © SDP

City Furniture

Lenz Vermeulen est passionné de design mid-century et contemporain (1950-1980). Depuis 1997, il met en ligne des articles uniques par leur forme, leur conception et leur savoir-faire. Sa réputation est internationale et sa clientèle (collectionneurs, décorateurs d’intérieur, maisons de couture…) dépasse également nos frontières. Dans sa galerie en ligne, il réunit des noms célèbres et moins connus, ainsi que des créateurs belges de premier plan (Alfred Hendrickx, Jos De Mey, Pieter De Bruyne, Emiel Veranneman).

Ça chine pour moi

Suivie tant par les amateurs de déco atypique à prix doux que par les connaisseurs en quête d’une pièce de designer, cette boutique liégeoise en ligne rassemble objets anciens et grands noms du design sur son compte Instagram. Bon à savoir: sa créatrice, Anaïs, peut aussi chiner des pièces spécifiques sur commande.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Design Addict

Une référence internationale du vintage online… née à Charleroi en 1998. Fondée par Patrick Everaert, artiste féru de design et d’architecture, cette plate-forme est à la fois un lieu de discussion spécialisé − ses forums sont très actifs − et une vitrine pour des dizaines de revendeurs européens. Piloté à présent par l’équipe qui gère le Brussels Design Market, le site propose du vintage haut de gamme, vous met en relation avec les marchands, facilite le transport et garantit les transactions.

Kooloomodern

Une seconde sur les réseaux suffit à convaincre: c’est pop, c’est coloré, c’est souvent en plastique et ça charme l’œil. «Une cliente nous a dit: «Vous êtes super connus en Corée»», se réjouissent Geoffrey et Pacôme Kouloufi. Si l’esthétique flashy de Kooloomodern séduit au-delà de nos frontières, c’est au cœur de Forest que le couple a ouvert son «showroom secret» accessible sur rendez-vous. Chaque mois, il partage également ses nouveautés via une newsletter.

Mr Frisko

Pour un authentique design néerlandais, belge ou danois des années 50, 60 et 70, c’est l’une des meilleures adresses online depuis 2013. Vincent et Hanne, passionnés de vintage, collectionnent les meubles, les luminaires et les accessoires avec passion et attention. Les créations de Pastoe, WeBe, Cadovius, Meurop et autres y côtoient des rééditions de haute qualité d’Anvia, Galvanitas et des très courues étagères Tomado.

Mr Frisko © SDP

La Kasbah

Betty a ouvert la Kasbah il y a un an et demi. On y retrouve son amour pour la couleur et le mélange des genres, avec une sélection de pièces intemporelles mêlées à d’autres, plus pop. Elle chine principalement du mobilier et des objets des années 60 à 80. Fan de vases notamment, la jeune femme vend uniquement en ligne, mais son atelier ixellois est visible sur rendez-vous ou lors d’événements.

La Kasbah © SDP

@la_kasbah_bxl

Little Big Vintage

Le credo de cette adresse liégeoise? Du mobilier vintage revisité par Amélie, photographe et graphiste de métier, qui a décidé de mettre ses acquis au service de sa passion pour le vintage. Qu’elle allie aux couleurs et motifs d’aujourd’hui pour créer des pièces originales et écologiques.

Vintage Design Point

David De Brauwer et Natascha Brees partagent depuis plus de vingt ans leur expérience et leur amour des meubles vintage. En 2009, ils ont mis sur pied une boutique en ligne. Les gros coups de cœur sont des créations belges – du début du XXe siècle à aujourd’hui, même si d’autres articles, exclusifs ou abordables, méritent aussi le détour. Et s’ils n’ont pas exactement ce que vous cherchez dans leur stock, ils le trouveront pour vous ailleurs.

Muchishop

Voilà le projet un peu fou de Céline et Jess, deux «vintage addicts» ixellois qui accueillent les clients chez eux, accompagnés de leurs trois enfants et de leur chien, mais sur rendez-vous uniquement. Le principe: vous repérez une pièce en ligne, parmi le mobilier vintage des années 50 et 60 proposé – aussi bien des grandes marques ou designers connus que des objets plus pointus –, vous le réservez et vous prenez rendez-vous pour aller le voir. La maison du couple fait office d’atelier de rénovation, de studio photo et de showroom. On vous laisse imaginer l’ambiance. Un conseil: activer vos notification Instagram et Facebook car certains objets partent très très vite une fois postés.

Les touche-à-tout

Pas que du design avec un grand D, mais une sélection de jolies choses.

Exakt Neutral

Un showroom… où il fait bon vivre et dormir! La boutique Exakt Neutral est également un B&B au cœur de Namur. Le décor expressif et sans cesse changeant témoigne du goût d’Emilie Awoust pour des styles hétéroclites, du modernisme fifties aux années 2000 en passant par Memphis et un zeste de kitsch. «J’aime me sentir libre de réunir des pièces qui vont donner une âme à la maison», dit-elle. Restauratrice, décoratrice et gentiment provoc’, elle a créé un univers unique.

146, avenue Reine Astrid 5000 Namur Sur rendez-vous. exaktneutral.com

Nos découvertes vintage

Au 3e étage d’un ancien bâtiment industriel de Cockerill, Kevin et Olga Le Cler ont créé un authentique souk vintage de 600 m2 où ils mêlent avec inventivité leurs trouvailles en tous genres, chinées aux quatre coins de l’Europe. Une fois par mois, l’espace s’ouvre dans une ambiance familiale. De quoi découvrir, un café ou un verre de vin à la main, aussi bien du mobilier nouvellement garni que de petits objets pas chers.

1, place des Béguines 4100 Seraing Ouvert le 1er week-end du mois et sur rendez-vous. Facebook

Retrofaktory

Depuis 2013, Kate Meeus a le plaisir d’accompagner la décoration vintage de vos habitations en mode eco-friendly, seconde main ou artisans locaux. Dans son espace, vous dénicherez beaucoup de luminaires, du mobilier, de belles céramiques, des curiosités et même des plantes! Le tout est présenté avec soin, ce qui donne encore plus envie de craquer.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

618, chaussée d’Alsemberg 1180 Bruxelles Ouvert du mercredi au samedi de 11h30 à 18h30.

Trésor

Nouveau venu dans le paysage du design vintage à Bruxelles, Trésor porte bien son nom! L’endroit a été ouvert par Cécile Delcourt, une architecte d’intérieur, enseignante et chasseuse de trésors qui partage là sa passion pour le Made in Italy des seventies. Vous y trouverez autant des objets grand public que des pièces plus pointues et signées. Son article phare: le meuble modulaire Componibili de Kartell, toujours exposé dans la collection permanente du MoMa de New York.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.