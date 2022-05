Trois ateliers créatifs à fréquenter pour explorer sa propre imagination

Trois ateliers créatifs où se reconnecter à son imagination et se découvrir de nouvelles passions.

1—B&L Atelier

Joliment décrit par son instigatrice comme étant «une maison secondaire dédiée à la création» pour celles et ceux qui la visitent, B&L Atelier propose des initiations à la création d’arrangements floraux à base de fleurs fraîches ou séchées, et peut également être privatisé pour des workshops sur mesure, pour un EVJF par exemple.

1 © photos: SDP

218, rue Vanderkindere, à 1180 Bruxelles. belatelier.be

2—Rupture Ateliers Créatifs

Rupture, pause, parenthèse… Appelez-la comme vous voulez, mais la bulle offerte par ces ateliers imaginés par deux Liégeoises offre une joyeuse dose de créativité et de convivialité. Chaque soirée tourne autour d’une thématique (mosaïque, céramique, bijouterie, maroquinerie, art floral…) et se termine par un apéro dînatoire pour admirer ensemble le travail accompli.

rupture-ateliers.be

2 © photos: SDP

3—L’Atelier de la Magnanerie

C’est à Forest qu’a ouvert récemment cet atelier-boutique lumineux et inspirant, que Frédéric Mathieu, après avoir quitté la cuisine pour la poterie, a pensé comme un lieu d’échange et de transmission. Avec un espace dédié aux céramistes autonomes, mais aussi des formations et initiations à cette discipline drôlement dans l’air du temps.

19, avenue Minerve, à 1190 Bruxelles. atelierdelamagnanerie.be