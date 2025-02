Comment la lampe Pipistrello a fait son chemin jusqu’au grand (et petit) écran

Ce qui a commencé comme un acte de défi est devenu une lampe emblématique dans d’innombrables films et séries. Plongée dans l’histoire de la cultissime lampe Pipistrello de la designer Gae Aulenti.

Nom: Pipistrello, édité par Martinelli Luce

Designer: Gae Aulenti (1927-2012)

Première édition: 1965

«Je m’efforce de créer des différences plutôt que de l’homogénéité», a un jour déclaré Gae Aulenti. Et la lampe Pipistrello en est une parfaite illustration. L’histoire de cet objet est liée à celle d’Olivetti, qui a fait fureur dans les années 1960 avec ses machines à écrire élégantes sur lesquelles les secrétaires de Mad Men, vêtues de tailleurs, pianotaient avec diligence. Même les salles d’exposition et les bureaux de l’entreprise italienne étaient en vogue. Il suffit de penser à celui conçu par Carlo Scarpa à Venise, un lieu emblématique pour de nombreux amateurs d’architecture.

Lorsque Gae Aulenti a été sollicitée pour aménager non pas un mais deux showrooms pour la marque, elle y a vu une occasion unique de révéler pleinement son style.

© UGO MULLAS HEIRS. ALL RIGHTS RESERVED



A l’époque, cette architecte de 38 ans, également scénographe et designer, porte un regard critique sur les lignes épurées et rationnelles du modernisme, style alors très en vogue. Elle préfère s’inspirer de la faune et de la flore, de nouvelles proportions et de nouveaux matériaux. Ce faisant, elle a été le berceau d’une nouvelle vague italienne de néolibéralisme.

La créatrice a conçu le showroom de Paris comme une piazza italienne classique. Ce lieu devait favoriser les rencontres et les interactions, et la lampe Pipistrello devait offrir à cette place fictive une lumière diffuse. La forme fluide de son abat-jour, qui évoque les ailes déployées d’une chauve-souris (Pipistrello en est d’ailleurs la traduction italienne), le plastique opalin, ainsi que la tige télescopique en métal permettant d’ajuster la hauteur de la lampe, sont autant de caractéristiques qui ont marqué sa conception. Avec cet objet, Aulenti a défié les idées conventionnelles sur ce qui est considéré comme «moderne». Une lampe devenue un symbole de résistance.

© MARTINELLI LUCE/DIEGO LAURIN

Lorsque la Pipistrello a fait partie de l’exposition Italy: The New Domestic Landscape au MoMA en 1972, son statut d’icône a été confirmé à jamais. Elle est apparue dans d’innombrables intérieurs, ainsi que dans des films et des séries, de Tomb Raider à The New Pope, de Batman à House of Gucci. C’est dire à quel point elle est polyvalente.

De nouvelles éditions sont prévues pour célébrer cette année le 60e anniversaire de la lampe. A partir de 871 euros pour la mini. martinelliluce.it