Conseils d’expert: une douche comme chez Animo Studios

Sur Instagram et Cie, nous sommes chaque jour abreuvés d’images d’hôtels, restaurants et autres adresses qui nous inspirent dans l’aménagement de notre maison. Ainsi d’Animo, hotspot bruxellois dont l’une des architectes d’intérieur, Karine Szekeres, nous livre ses secrets et tuyaux.

Avec Animo, Bruxelles s’est enrichie d’une chaîne de studios de sport design. L’intérieur de l’enseigne près de la place Brugmann est signé Etudes, le bureau de l’architecte d’intérieur Karine Szekeres et de son cofondateur, Nicolas Wicart.

Karine Szekeres © SDP

Lumière naturelle

«En prêtant attention au ‘bien-être’, chez Etudes, nous nous soucions toujours de la connexion avec la nature: la lumière naturelle (ressentie), les plantes, les bruits extérieurs… Comme il n’y avait pas de lumière naturelle dans les espaces vestiaire et douche, nous avons choisi des lampes de la société belge Prado qui s’en rapprochent le plus. Dans les espaces où il y a des miroirs, il est préférable d’éclairer la pièce depuis le mur, pour obtenir un résultat plus agréable. Un éclairage au plafond crée des ombres et accentue les rides. Les lampes murales Glo-Ball de Flos me semblent toujours être la meilleure solution.»

Force du toucher

«Le toucher est souvent négligé lors de l’aménagement. Or les matériaux naturels ont une qualité visuelle, mais aussi tactile. Dans le vestiaire, le sol est en béton, ce qui évoque le monde extérieur. Les carrelages dans l’espace douche et autour des lavabos ont une texture semi-mate. Pour le lavabo, j’ai choisi les carreaux Bera&Beren de Living Ceramics, pour la douche, des carrelages beiges de dix centimètres sur dix, et au sol, une finition plus brute, antidérapante. Nous avons essuyé plusieurs refus avant de trouver un artisan pour le meuble des lavabos. Ici aussi, nous avons pensé au toucher. L’Inox brossé est agréablement frais après une session de sport.»

© photos: ANIMO STUDIOS

Petits détails

«Même la robinetterie a été pensée dans les moindres détails. Ce modèle est une création de Dornbracht. Ces robinets cruciformes aux extrémités arrondies s’ouvrent et se ferment très doucement, et le bruit de l’eau qui s’en écoule est atténué. Les robinets des lavabos sont intégrés dans le mur. Comme on les utilise presque chaque minute et qu’ils nécessitent un entretien très fréquent, ce modèle est très pratique. A retenir si on n’est pas fan d’astiquage.»

Animo Studios Brugmann, 16, rue Edith Cavell, à 1180 Bruxelles, animo-studios.com

