L’année 2022 de Naomi Gilon, céramiste belge, plus inspirante que jamais

Malgré un contexte bousculé, le plat pays qui est le nôtre a encore atteint des sommets cette année. Notamment en design avec Naomi Gillon. La jeune céramiste a vu l’une de ses créations inspirer l’une des robes les plus en vue lors de la cérémonie des Oscars cette année.

Diriez-vous que 2022 a été votre année?

J’espère que ce ne sera pas la seule année où je vivrai tant de choses palpitantes au niveau professionnel, mais oui, on peut dire que la chance m’a souri. Surtout que j’ai découvert en même temps que tout le monde que Julia Fox portait une robe inspirée d’une de mes créations aux Oscars. J’avais été en contact avec l’équipe de Han Kjøbenhavn au moment du lancement de ma collection 2022: ils m’avaient dit beaucoup aimer mon sac en céramique orné d’une main, et je leur avais envoyé des prototypes en argile, qu’ils ont ensuite remoulé. J’adore les surprises, donc quand j’ai reçu tous les messages de mes proches s’enthousiasmant de voir une de mes créations aux Oscars, j’étais ravie.

Professionnellement, qu’est-ce que ça a changé pour vous?

Je n’aime pas trop parler de popularité, mais c’est clair que ça m’a propulsée dans une autre sphère. Ma cote a explosé d’un coup et ça m’a permis d’entrer en contact avec plein d’autres personnes, que ce soit dans le milieu de la mode ou celui de l’art. J’aime jouer sur les deux pôles plutôt que de m’enfermer dans une catégorie définie. Je suis d’ailleurs en contact avec un artisan belge qui a une fonderie à Tubize, et avec lequel je m’apprête à lancer une série de sacs en métal. Au printemps dernier, j’ai enfin pu démissionner de mon job alimentaire de vendeuse, et depuis, je savoure l’opportunité de pouvoir me consacrer entièrement à la création. Après une expo solo à Milan, je vais exposer à New York en 2023. Rien que d’y penser, j’ai des frissons.

Cela vous laisse-t-il tout de même un peu de temps pour préparer les fêtes?

J’ai plutôt du mal à verbaliser mon ressenti ou l’importance que mes proches ont pour moi, alors les cadeaux sont ma manière de leur exprimer mes sentiments. J’ai toujours tous les présents que je veux offrir des mois avant la Noël, j’adore faire plaisir aux personnes qui me sont chères et leur dire à travers mes cadeaux à quel point je les aime. Par contre, autant je raffolais du sapin quand j’étais petite, autant je n’en installe pas chez moi: ça me rend trop triste de voir les cadavres de conifère partout dans les rues en janvier. Je me contente d’enrouler une guirlande autour d’une plante en pot qui reste toute l’année chez moi, on dirait une sorte de sapin tropical, c’est très festif aussi.