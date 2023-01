Gros plan sur les designers belges à l’honneur à Maison&Objet

Du 19 au 23 janvier, Paris accueillera à nouveau la crème du design et de la déco lors du salon Maison&Objet. Un rendez-vous lors duquel plusieurs de nos compatriotes seront mises à l’honneur.

L’occasion d’adapter votre liste d’envies d’intérieur pour y ajouter l’une ou l’autre pièce des créateurs belges épinglés à Maison&Objet? Pour l’occasion, Wallonie-Bruxelles Design Mode et Flanders DC rappellent que l’union fait décidément la force et s’associent pour promouvoir une sélection tricolore. Un élan communautaire dans l’air du temps, puisque pour son édition 2023, Maison&Objet a choisi le thème de la bienveillance et de l’engagement appelé “Take care !”. De quoi apporter « une dimension résolument résiliente au design, agissant en adéquation avec les temps troublés que nous traversons » souligne Wallonie-Bruxelles Design Mode. Qui rappelle qu’avec les valeurs qu’il défend, Belgium is Design ne pouvait qu’adhérer à cette démarche.

Les designers de cette sélection défendent l’idée d’une évolution sociétale et environnementale positive et d’une humanisation de la notion même d’innovation » applaudit Belgium is Design.

Les designers sélectionnés pour représenter la Belgique à Maison&Objet?

Casimir, qui produit depuis plus de 30 ans des meubles artisanaux et lance pour la première fois une collection en collaboration avec un autre fabricant de meubles, Indera. Une collection qui porte le nom de Folded, allusion à l’art japonais du pliage, l’origami, dont Casimir s’est inspiré.

Design for Resilience (Vanessa Colignon), un studio de recherche textile pour un mode de vie durable. Pionnier dans la création d’objets du quotidien entièrement biodégradables, Design for resilience souhaite permettre à chacun de protéger sa santé et de réduire son empreinte environnementale et sociale via la création d’objets naturels, résistants, produits dans le respect des travailleurs et du vivant.

KVP Textile (Kim van de Pitte), qui développe des solutions fonctionnelles et modulables pour ses clients et allie la création de motifs et de collections de textiles pour l’ameublement 100% made in EU.

Mublo, une marque belge d’intérieur et de style de vie qui se caractérise par des meubles et des accessoires d’intérieur de haute qualité.

Natalia Brilli, qui crée des objets gainés de cuir recyclé, des tapisseries et des objets en raphia, des céramiques et des meubles.

Stan Editions et sa tour de bougies qui peut être empilée, démontée, brûlée et reconstruite à l’infini. La bougie qui bouge est née et donne à l’utilisateur (le consommateur final ou les magasins) la liberté de créer lui-même ses tours ou ses piles.

Stolp, une marque anversoise de bien-être numérique qui aide les gens à découvrir des moments quotidiens de déconnexion dans un monde qui est » toujours connecté » pour trouver plus de clarté et de paix d’esprit au quotidien.

Tenue de Ville x Peintagone, 2 marques 100% belges qui s’associent autour d’une carte de teintes de peinture.

TheAlfredCollection, une nouvelle série de tapis tissés à la main dont la force est une belle interaction entre le fil et le design.

Yvan Caillaud, jeune diplômé en design industriel qui porte un intérêt profond à la remise en question des processus industriels pour apporter de la poésie à l’objet manufacturé tout en gardant un œil sur l’artisanat et le savoir-faire d’antan.

Belgium’s Got Talent, vous dites? Neen, peut-être!