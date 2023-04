En direct du Salon du meuble de Milan 2023 : nos 7 coups de cœur

Au Salone del Mobile, qui a retrouvé son rythme de croisière après quatre ans d’incertitudes, Le Vif Weekend s’est laissé séduire par quelques nouveautés. Tandis que certains reviennent à la tradition et à l’héritage, d’autres misent sur un style expérimental neuf.

1. Le canapé Supermax de Flexform

Sur fond d’images d’archives agrandies, de portraits de designers en noir et blanc et de campagnes publicitaires des années 80 à nos jours, Flexform s’inscrit résolument dans l’intemporalité. Et son histoire glorieuse indissociable d’Antonio Citterio. Depuis cinquante ans, l’architecte-designer marque de son empreinte les meubles que l’entreprise familiale présente chaque année.

Un modèle en particulier est mis en avant cette fois, le Max, qui a été proposé en 1983 comme une pièce maîtresse des salles d’attente et des bureaux de direction. Pour rendre l’œuvre plus adaptée aux salons, la structure tubulaire a été abaissée et le coussin d’assise en forme de haricot a été agrandi et a vu son confort s’améliorer. Des modifications qui justifiaient un nouveau nom: Supermax.

Supermax, Flexform

2. La table Neolith de Poliform

Des tables comme la Neolith de Poliform se suffisent à elles-mêmes. Une nappe cacherait le piètement monumental, qui rappelle un peu un dolmen. Les pieds sont les éléments phares de très nombreuses marques. Dans ce modèle, ils sont sculptés dans du marbre ou de l’orme noir.

Neolith, Poliform

3. Les collections de meubles « spirituels » belges

Pour la quinzième fois, Belgium is Design emmène une délégation de concepteurs belges au Salone Satellite, un tremplin international pour les designers de moins de 35 ans organisé lors du Salone del Mobile. Treize noms ont été sélectionnés cette année. Parmi eux, Coseincorso, un studio de design multidisciplinaire fondé par Marzia Cerio et Marwann Frikach.

Pour sa première collection, le duo se concentre sur l’isolement, la vie simple et la spiritualité. Il s’est inspiré d’objets trouvés dans les béguinages: bancs d’église et de prière en bois, fonts baptismaux et chandeliers religieux.

Les âmes simples, Coseincorso

Dans la même veine, nous découvrons Desacralized, l’exposition collective de la Galerie Philia à San Vittore e 40 Martiri, une église désacralisée dans le centre de Milan. Chaque designer a été invité à donner son interprétation personnelle du concept de désacralisation, en partant d’objets à connotation religieuse devenus purement fonctionnels. Avec un point commun: le blanc.

Outre le travail de Studiopepe et de Rick Owens, pointons également deux Belges. Arno Declercq, avec une grande table à manger immaculée, alors qu’il est surtout connu pour son travail sur le bois noirci, et Pierre De Valck avec une fontaine symbolisant le changement et la vie.

Fountain, Pierre De Valck. Courtesy Galerie Philia.

4. Le siège Link de Sancal

Il y a quelques semaines, nous avions été marqués par une chaîne sculpturale chez la créatrice Natalia Brilli. Nous en avons également aperçu chez Westwing sous la forme de coussins moelleux. Et maintenant, chez Sancal, en Espagne: Raw Color a créé la chaise LINK, qui se décline en plusieurs couleurs et imprimés. Pour s’y blottir, il faudra faire preuve d’un peu d’imagination.

LInk, Sancal

5. Le canapé d’extérieur BomBom de Roche-Bobois

Impossible de ne pas penser aux bonbons tricolores que l’on trouve encore dans les anciennes confiseries. Pourtant, les nouveaux canapés d’extérieur BomBom de Roche Bobois ne sont pas une ode aux friandises, mais à la ville d’origine de la designer Joana Vasconcelos, Lisbonne.

L’artiste s’est inspirée des façades aux couleurs pastel des vieilles maisons de la vieille ville. Des couleurs qui se mélangent au coucher du soleil. Les dossiers peuvent être déplacés pour un produit final personnalisé en fonction de vos projets ou de vos invités.

Une escapade prévue à Milan ? Ne manquez pas de faire un saut dans la boutique de la marque française, Via Cavalotti. Vous pourrez y admirer une œuvre gigantesque de Vasconcelos qui s’étend sur 45 mètres.

Bombom, Roche-Bobois

6. Les chaises Sempronia de Tacchini

L’année dernière, Cassina a frappé un grand coup en rééditant Soriana, le sofa conçu par le couple d’architectes Tobia Scarpa et Afra Bianchin, avec lequel ils ont remporté le Compass d’Oro en 1968. Cette création fait également partie de la collection permanente du MoMA.

Cette année, c’est au tour de Tacchini de faire revivre deux de ses chaises : la chaise Sempronia des années 80 et la chaise Dialogo, créée il y a dix ans, et produite par les ateliers de B&BItalia à l’époque. Tobia Scarpa, 88 ans aujourd’hui, est plus branché que jamais.

Sempronia, Tacchini. Copyright : Andrea Ferrari.

7. La nouvelle marque Vero

Au cœur du Porta Venezia, Vero, une jeune marque de design lancée il y a tout juste un an, a ouvert sa première boutique. Le label travaille avec des designers internationaux, mais tout est produit traditionnellement en petites séries dans les Pouilles.

Ces engagements se traduisent par des pièces de grande qualité dont les couleurs et les formes apporteront une touche de fraîcheur à votre intérieur. Vous pouvez également faire vos achats en ligne, si vous ne passez pas dans le coin.

