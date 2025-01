Notre responsable design, Amélie Rombauts, a épinglé sept infos insolites dans la rubrique mensuelle La Petite Histoire. Un rendez-vous cultivé, pour lequel elle part à la recherche des histoires méconnues des icônes du design.

De la lampe Artichoke au célèbre canapé Klippan d’Ikea, on est prêts à parier que même les fans de design les plus assidus ne connaissaient pas toutes ces infos insolites.

Et puis même si vous n’avez qu’un intérêt mitigé pour les meubles, cela vous fera toujours de chouettes anecdotes à partager à la machine à café.

1) Certaines personnes ont peur de la lampe Artichoke

Avec sa forme inédite composée de 72 pétales de cuivre différents, la lampe Artichoke est devenue une icône du design presque dès son lancement. Poul Henningsen l’a dessinée en 1958 pour le Langelinie Pavillonen, un restaurant branché de Copenhague, après quoi la lampe a été adoptée par de nombreux amateurs de pièces éclectiques.

Mais saviez-vous que durant un certain temps après sa sortie, les Danois avaient également très peur d’en accrocher une dans leur salon?

On vous explique pourquoi ici.

La lampe Artichoke de Poul Henningsen pour Louis Poulsen.

2) Quel est le point commun entre les drogues, les œufs et la lampe à lave?

La lampe à lave, avec ses bulles de couleur hypnotiques qui bouillonnent en permanence, est inextricablement liée à l’ère spatiale ainsi qu’à la culture hippie. Aujourd’hui, elle est toujours populaire auprès des adolescents.

Mais la création d’Edward Craven Walker a aussi quelque chose en commun avec les drogues, les œufs, un comptable et David Bowie…

Quoi donc? Découvrez-le ici.

Le modèle d’Edward Craven Walker est toujours populaire.

3) Dans cet endroit de Londres, vous trouverez des sièges conçus par le designer le plus influent d’Angleterre

Avez-vous déjà pris le métro londonien ? Il y a de fortes chances que vous ayez fait une pause en attendant l’arrivée de votre ligne sur l’un des sièges qui ornent tous les quais de la métropole.

Saviez-vous qu’à ce moment-là, vous vous êtes assis sur un siège conçu par l’un des plus influents designers de meubles de l’après-guerre en Angleterre ?

Certains disent même que lui et sa femme ont formé les Eames du Royaume-Uni.

Qui sont-ils? Le portrait du couple Day ici.

Robin et Lucienne Day dans leur studio de Motcomb Street à Londres en 1951.

Avec 4,7 millions d’unités vendues dans le monde, le canapé Klippan est un véritable succès du catalogue IKEA. Cela se comprend : son prix est démocratique, sa forme intemporelle et ses housses amovibles, extrêmement pratiques.

Mais ce succès n’aurait peut-être jamais eu lieu si le canapé avait été plus long de 18 cm…

Pourquoi? La réponse ici.

Un canapé Klippan tiré du catalogue IKEA de 1981.

Grâce à une réédition réussie par Molteni & C., le 1.54.2 (ou Lotus) de Gio Ponti a remporté l’année dernière le très convoité « Compasso D’oro ». Ponti en avait déjà reçu cinq de son vivant et a reçu celui-ci à titre posthume, puisqu’il est décédé en 1979.

À l’origine, il a conçu cette chaise pour les Plancharts, une bande de riches marchands vénézuéliens. Mais s’ils n’avaient pas été de fidèles lecteurs d’un certain magazine, ni la chaise ni leur époustouflante Villa Planchart n’auraient jamais vu le jour.

Découvrez les secrets de la Lotus ici.

La réédition du modèle 1.54.2 ou Lotus de Gio Ponti par Molteni & C. a récemment remporté un Compasso D’oro.

6) L’intrigue derrière la première chaise flottante de Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe est notamment applaudi comme étant le premier designer à avoir créé une chaise flottante en porte-à-faux sans pieds arrière. Mais ce n’est pas vrai.

L’histoire de cette création est en réalité une intrigue entre Mies van der Rohe, Marcel Breuer et le peu connu Mart Stam.

Découvrez ses rebondissements ici.

La MR chair de Ludwig Mies van der Rohe, éditée par Knoll.

Le canapé de mode français par excellence? Avec des versions signées Missoni, Kenzo et Jean-Paul Gaultier, il s’agit sans aucun doute du Mah Jong de Hans Hopfer. Roche Bobois vend ce modèle sans interruption depuis les années 1970 et fait fabriquer chaque pièce à la main comme s’il s’agissait de haute couture.

Cependant, l’idée originale qui sous-tend le dessin est beaucoup plus accessible… et adaptée aux enfants.

Pourquoi? Comment? La réponse ici.

Le Mah Jong orné d’un tissu signé Jean Paul Gaultier.

