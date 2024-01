Après des années vouées au minimalisme et à l’esthétique scandinave, les antiquités font leur come-back. Mais encore faut-il bien les intégrer à son intérieur. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et vous propose 5 beaux projets de fans de meubles anciens et leurs tips.

1. Peindre les murs de façon unitaire

L’intérieur bruxellois de Neo Thissen, antiquaire mais aussi instagrammeur au plus de 100 000 followers, ressemble à un musée. Chaque matin, il se rend à la place du Jeu de Balle pour chiner et est convaincu de regain d’intérêt du public pour les antiquités. « Il y a des vingtenaires et même des ados dans ma clientèle, s’exclame-t-il. Ils mettent un petit budget de côté et puis, ils m’achètent quelques pièces. Un tout jeune client d’Allemagne a acheté un jour chez moi des dizaines de vieux livres, des exemplaires des XVIIIe et XIXe siècles. » Son secret, entre autres, pour garder la cohérence dans cet intérieur surchargé? Des murs peints, moulures comprises, de façon uniforme, dans un ton assez neutre. Une jolie toile de fond à sa collection.

© Jan Verlinde

2. Alléger avec des miroirs et du blanc

C’est à force de détermination et de patience que l’architecte d’intérieur Catherine Arnould et son époux ont réussi à restaurer et donner un élan nouveau à cette belle bâtisse Art nouveau de l’avenue Brugmann à Bruxelles, construite par un disciple d’Horta. « Dans mes projets, j’adore moderniser des maisons anciennes. Ici, c’est exacerbé car on a vraiment gardé beaucoup de détails anciens… », avertit la conceptrice qui a mis un point d’honneur à garder un maximum de meubles venus du passé, et qui étaient restés dans un état très correct. Ce qui favorise l’intégration de ceux-ci ? Le choix de conserver des châssis en bois d’une même teinte brune, de mettre des murs blancs pour un joli contraste, et de valoriser les miroirs qui donnent une sensation d’espace et allègent en quelque sorte tout ce mobilier antique.

© Laetizia Bazzoni

3. Assumer l’éclectisme

Située entre Knokke et Gand, la maison du décorateur Geoffroy Van Hulle est un voyage en soi. Le concepteur prend en effet un malin plaisir à y mêler les influences classiques et exotiques, sans concessions. les meubles sont là non pas pour leur valeur marchande mais par ce qu’il les trouve beaux, tout simplement. Et régulièrement l’aménagement change, au fil des saisons et des envies…

Au final pourtant, il se dégage de cet éclectisme assumé une certaine harmonie où le mobilier ancien trouve parfaitement sa place. «Mes idoles sont tous des décorateurs décédés, résume l’Est-Flandrien. Chacun à sa façon a été inventif à son époque. A l’aide d’objets anciens, j’intègre le meilleur du passé dans un intérieur d’aujourd’hui.»

© Jan Verlinde

4. Jouer la carte campagnarde

La maison du sculpteur américain Michael Ince ressemble à une demeure de conte de fées. Le créateur l’a bâtie seul, en pleine nature à Long Island, à partir de matériaux rebuts de constructions anciennes. Résultat : un ensemble qui respire le naturel campagnard et dans lequel les vieux meubles se sentent comme chez eux… Rien ne doit être lisse, tout raconte une histoire au travers des patines. Dans son travail, Ince, qui a construit des cabanes un peu partout aux Etats-Unis (mais aussi en Belgique, sur le domaine privé du baron Fréderic de Mévius, avec qui il partage des amis communs), s’inspire en réalité du concept nippon de wabi-sabi. Selon celui-ci, les irrégularités rendent les objets plus beaux et plus intéressants. « J’ai toujours pensé qu’il était plus important que mes maisons soient bizarres et pleines de caractère que pratiques. Le charme des portes, des fenêtres et des poutres en bois qui ont traversé le temps transparaît toujours », dit-il.

© Marthe Hoet

5. Marier les époques

La Casa Fornasetti, à Città Studi, le quartier universitaire situé au nord de Milan, est à l’image du designer Piero Fornasetti (1913-1988) : débordante d’imagination. Son fils, Barnaba Fornasetti y a aménagé chaque pièce avec des teintes et une ambiance différente. Et aujourd’hui, objets, oeuvres et meubles très variés se côtoient en harmonie dans l’espace. « Piero Fornasetti considérait et retravaillait le patrimoine de l’antiquité classique pour en faire quelque chose de nouveau », observait en 2021 Nicolas Ghesquières, le directeur artistique de Louis Vuitton, qui a repris pour ses collections des motifs de l’artiste. Conséquence : tout visiteur qui franchit le pas de la porte a ainsi l’impression d’être tombé dans le terrier du lapin blanc d’ Alice au pays des merveilles, perdant la notion de style et de temps. C’est le cas dans ce salon vert où une très vieille cheminée en pierre patinée voisine avec un miroir d’inspiration art déco et des canapés Chesterfield blancs des années 60.

© MAXIME GALATI FOURCADE & LAURA FANTACUZZI (LIVING INSIDE)

