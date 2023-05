Le secret pour avoir un garde-manger aussi ordonné que ceux des célébrités

Vous êtes adepte du concept The Home Edit qui, comme Gwyneth Paltrow, propose de ranger son garde-manger par couleurs? Sur les réseaux sociaux, les célébrités façonnent, avec leurs photos de rêve, les tendances en matière de déco. Mais sont-elles transposables dans la réalité? Et comment s’en inspirer sans se ruiner?

Le phénomène des stars qui influencent nos intérieurs n’est certes pas nouveau. Déjà au début des années 2000, la série MTV Cribs donnait un aperçu du mode de vie souvent exagéré des personnes riches et célèbres de l’époque. Ozzy Osbourne, Snoop Dogg, Mariah Carey, Fatboy Slim et les Kardashian: tous ont eu droit à leur visite portes ouvertes. La réussite du programme n’était toutefois pas vraiment due à la beauté inspirante des maisons exhibées, mais bien à l’excentricité typiquement américaine des résidents. Des allées avec des dizaines de voitures, un gymnase où tout le quartier peut venir faire du sport, un home cinéma pouvant accueillir une équipe de rugby, des cuisines et des salles de bains bling-bling à souhait… On ne s’étonnera pas d’apprendre que la chaîne musicale a arrêté la diffusion au moment où les Etats-Unis s’enfonçaient dans la profonde crise immobilière de 2008.

Et pourtant, en ligne et sur les réseaux, les intérieurs des rich & famous continuent de fasciner. Sur les médias sociaux, les vidéos et photos de garde-manger parfaitement organisés et aux couleurs ordonnées deviennent virales. Des célébrités comme Gwyneth Paltrow et les Kardashian confient en réalité leurs placards à des services de rangement comme The Home Edit et partagent les résultats en ligne. Le pantry porn, comme on appelle ce mouvement, fait fureur…

Le placard à provisions de Gwyneth Paltrow, première célébrité à avoir fait appel à The Home Edit. © @THEHOMEEDIT

Dans chaque famille, la question du rangement des victuailles se pose. Et cela se traduit généralement par des entassements de conserves, pâtes et pommes de terre à différents endroits de la maison, voire sous l’escalier de la cave. Dans la cuisine, tout ce qui est nécessaire au petit-déjeuner, ainsi que les épices, les fruits, les sucreries et les snacks salés sont éparpillés dans différents placards. Les Tupperware vides par-ci, les bougies par-là et les jeux de société dans le placard de l’entrée… Le tout sans aucune attention à l’esthétique.

Des placards rangés à la façon de The Home Edit, dont ceux de Khloe Kardashian (en haut à gauche). © National

Une manière de faire que les coachs en rangement et autres CleanTokker − ces férus de nettoyage qui distillent leurs conseils sur Tik Tok − voient d’un mauvais œil. Eux ne jurent que par des étagères parfaitement rangées selon une méthode réfléchie, beaux bocaux en verre uniformes, boîtes en Plexi et caisses en bois s’alignant harmonieusement. Avec étiquettes ad hoc évidemment.

La bible des maniaques

Si le titre «reine du rangement» existait, il reviendrait de plein droit à la papesse de la mise en ordre Marie Kondo… Quoique Clea Shearer et Joanna Teplin se défendent pas mal également. Ces deux Américaines constituent le duo derrière The Home Edit, un service de rangement qui propose aussi des podcasts, un blog, une collection de livres et bien d’autres choses autour de la thématique. Leurs théories font un tabac au pays de l’Oncle Sam et leur fan-club ne compte pas que des gens ordinaires. Les Kardashian, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Drew Barrymore et d’autres célébrités ont en effet confié leurs armoires à provisions au tandem. Ce qui a donné naissance au hashtag «pantryporn» et à des centaines de milliers de likes sur Instagram.



Depuis lors, les armoires à provisions s’embellissent, grâce aux architectes d’intérieur et aux décorateurs qui surfent sur cette vague. L’avantage, hormis le côté visuel bien sympathique? Cette organisation permettrait de gagner du temps et de l’argent, mais aussi de limiter le gaspillage. Bref, de réussir sa vie, synthétisent en chœur les gourous de l’ordre domestique.

Le garde-manger ordonné, une fausse bonne idée?

Tout le monde n’accroche cependant pas à cette doctrine. Récemment, Jenna Drenten, professeure de marketing à la Loyola University à Chicago, a écrit un essai dans lequel elle qualifie cette tendance de «énième symbole de statut des riches». Et ses réflexions sont rapidement devenues virales.

«Ce qui se cache derrière cette attitude anti-désordre et pro-rangement est une longue tradition de structures sociales basées sur la classe, la race et le sexe». Jenna Drenten

Selon sa recherche sur les CleanTokkers, les cleanfluencers et les adeptes de pantry porn, il semble que ce soient essentiellement des femmes blanches privilégiées qui entretiennent ce cliché de maison «belle» et «propre». Or, la plupart des autres femmes ont du mal à suivre ces normes. Cela a pour conséquence qu’elles engagent des frais démesurés pour imiter ces ultraprivilégiées. Faites le calcul: un coach en rangement, des récipients divers, des étiquettes… sans oublier que le contenu doit aussi être à la hauteur! Et de conclure: «Le pantry porn repose sur la promesse de simplification des tâches ménagères, mais encore faut-il se demander: plus facile pour qui?».

Le pantry porn pour les débutants ° Commencer par réaliser un inventaire. Quels produits sont disponibles, que manque-t-il et que peut-on déplacer? ° Réfléchir à l’espace disponible. Garder à portée de main et à hauteur des yeux ce qu’on utilise au quotidien. On peut ranger le reste plus bas, plus haut ou plus loin. ° Grouper les réserves par catégorie ou selon sa propre logique. Les supermarchés fonctionnent comme cela, et ce n’est pas pour rien. Cela facilite grandement la recherche. ° Si on souhaite conserver les denrées dans des bocaux en verre ou en plastique pour que leur contenu et leur quantité soient apparents, il faut penser que certaines formes – bien qu’inesthétiques – permettent de verser ou de se fermer plus facilement que d’autres. On peut aussi conserver et réutiliser les bocaux en verre qu’on achète remplis dans les supermarchés. Il suffit de décoller leurs étiquettes, et le tour est joué! ° Pour celles et ceux qui aiment les étiquettes, voici un petit truc pratique et bon marché des pros de la nourriture: un rouleau de bande cache acheté dans un magasin de bricolage et un feutre à l’alcool permettront d’étiqueter de nombreux récipients. De plus, cette technique ne laisse pas de traces après le lavage.

