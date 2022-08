Des idées de carrelage pour sublimer la salle de bains

Vous manquez d’inspiration pour aménager votre maison ou vous souhaitez simplement rêver un peu en découvrant de sublimes intérieurs ? Weekend LeVif a fouillé dans ses archives et retrouvé quelques perles. Cette semaine zoom sur sept salles de bains qui vous donnent envie d’oser avoir un carrelage qui sort de l’ordinaire.

Vue royale

Enfant, la défunte reine Fabiola en a parcouru les jardins. Aujourd’hui, il est possible de passer des vacances et de séjourner à la Villa Magnan, à Biarritz. Un cadre enchanteur qui fait fureur sur Instagram. Par exemple sa salle de bains Art déco avec ses carreaux en mosaïque qui est restée pratiquement intacte bien qu’elle ait été inoccupée pendant 80 ans.

Quartier rose

Pour cette salle de douche entièrement rose, Tom Vanhee est parti d’une baie vitrée d’une façade à Bruxelles. La pose minutieuse du carrelage renforce l’effet visuel.

Comme Mondrian

L’architecte d’intérieur Caroline Notté a fait couper et placer les carreaux de cette salle de bains à Bruxelles en s’inspirant de Mondrian.

Salutations de 1979

Pieterjan – sans nom de famille – est l’architecte d’intérieur qui a conçu, entre autres, le bar à cocktails Jigger’s à Gand et a remporté plusieurs prix pour cela. Thijs Demeulemeester est venu lui rendre visite dans sa maison de 1979. La salle de bains a été entièrement restaurée et meublée de pièces vintage et contemporaines. On y trouve la chaise Workshop de Jerszy Seymour, la lampe Passiflora de Superstudio ou encore la commode Bastia de Meurop.

Hors des dunes

L’ancien Palace Hotel sur la digue à Zeebrugge est un bâtiment qu’on a du mal à quitter des yeux. Glenn Buydaert a réussi à y acheter un appartement qu’il loue comme maison de vacances : le Dune Palace. Dans la salle de bain, Glenn et son père ont posé des carreaux « Jaune » de Winckelmans. « Nous avons fait le travail nous-mêmes », a-t-il confié à Veerle Helsen. « Si vous savez qu’il y a plus de 2500 carreaux dans la salle de bain, vous pouvez deviner à quel point nous nous sommes donné du mal. »

Une petite salle de bains à l’allure classique

Ian Phillips a pu visiter un appartement parisien décoré par Stéphan Bidoux et Julien Villeneuve. On y trouve cette superbe salle de bain vert pistache. Deux appliques « Globall » conçues par Jasper Morrison sont accrochées au mur recouvert de carreaux de céramique de Normandie.

L’illusion des carreaux de verre

Un sol en marbre de Rouge Belge offre un beau contraste avec la mosaïque de verre autour de la douche. De loin, on dirait un mur de lattes de bois ; de près, on reconnaît l’artisanat rutilant du spécialiste en carrelage Dominique Desimpel de Bruges. Qui est derrière ce mélange osé ? Jean-Philippe Demeyer.