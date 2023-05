En pleine forêt, une maison-cabane en bois… et roofing !

C’est le vaste jardin qui a d’emblée conquis les futurs propriétaires. Leur maison ressemble à une cabane mêlant bois et roofing et bénéficie de larges terrasses immergées dans la forêt.

«C’est la rencontre entre le porche américain typique et le pavillon japonais, mais à la flamande», résume Basile Graux, du cabinet d’architectes Graux & Baeyens.

La multitude d’auvents ludiques, de longueurs variées, procure un sentiment de sécurité. Des bancs intégrés invitent à faire une pause et à admirer un coin de verdure différent à chaque fois.

Les planches de pin d’Oregon qui décorent la façade, elles, dégagent une certaine chaleur et enjoignent à marcher pieds nus. Quant à la terrasse, elle semble soulever la maison, même si ce n’est que de trente centimètres.

La confrontation du bois et du roofing

Les propriétaires, Marieke Lust et Rob Stockman, ont donné carte blanche au duo d’architectes Basile Graux et Koen Baeyens. Il y a un peu moins de trois ans, le couple est tombé sous le charme d’un beau jardin dans la région gantoise.

«Il y avait un bungalow des années 80 sur le terrain, raconte l’habitant. Mais nous l’avons à peine regardé pendant la visite. Nous nous sommes tout de suite concentrés sur le jardin. Mille quatre cents mètres carrés, c’est énorme si près du centre-ville. Pour nous, le bâtiment faisait juste partie du décor.»

Des terrasses et des jeux de auvents ludiques donnent une impression de vacances. Copyright: Luc Roymans

Tout cet espace vert a dès lors joué un rôle crucial dans la réflexion des architectes. Le projet? Une maison de vacances à l’atmosphère chaleureuse, mais aussi un peu brute.

La proposition audacieuse d’opposer un bardage en bois à un volume supplémentaire en roofing légèrement teinté a immédiatement été approuvée avec enthousiasme.

«Le roofing est un matériau plutôt banal. C’est pour cela que nous avons beaucoup réfléchi à la couleur, au type, à l’alignement, à l’emplacement des fenêtres et à sélectionner l’artisan parfait», explique Koen Baeyens.

La structure impressionne et renforce ce caractère de cabane en bois. Copyright : Luc Roymans

Pour souligner le plus possible le lien avec le jardin, les propriétaires ont été invités à ne pas élaguer les arbres avec trop de vigueur. La prairie et une collection d’abris de jardin délabrés ont disparu.

Pour le reste, les lieux sont restés pratiquement intacts, avec notamment un cerisier, un noyer, un ailante glanduleux, huit pommiers et deux rosiers.

Jeux de fenêtres

«Nous cherchons à créer des interactions dans nos projets, poursuit Basile Graux. Ici, il était hors de question de cloisonner les espaces. Par exemple, les côtés latéraux parfois étroits d’une maison sont souvent oubliés. Et nous y avons simplement placé une fenêtre pour que la verdure puisse presque entrer dans l’espace de vie.»

Dans la cuisine aussi, le duo a choisi une grande baie avec vue sur le jardin de devant et la rue. Cela permet de créer une dynamique avec les voisins et les passants. «Ce type d’aménagement ne convient pas à un salon, on s’y sentirait surveillé. Mais dans un espace actif comme la cuisine, cette interaction est très intéressante.»

La cuisine est en lien direct avec le jardin. Copyright : Luc Roymans © Luc Roymans

Et le banc en béton à l’avant, qui permet de profiter du soleil du soir, y contribue fortement, selon le couple.

Une cabane cocon

La porte d’entrée vitrée et pivotante est elle aussi une invitation. Une fois à l’intérieur, le regard se porte inévitablement sur l’escalier brut en béton. «C’est un élément frappant et massif, impossible de trouver un modèle plus lourd, avance Koen Baeyens.

Pour briser cette lourdeur, l’escalier ne repose pas sur les murs. Nous avons laissé un espace de deux centimètres qui laisse passer un peu de lumière et lui donne une allure élégante. On pourrait presque croire qu’il flotte.»

L’escalier brut en béton ne repose pas sur les murs. L’espace de deux centimètres laisse passer un peu de lumière et lui donne une allure élégante. On pourrait presque croire qu’il flotte. © Luc Roymans

Autre élément architectural fort: le plafond à poutres apparentes, qui séduit les visiteurs… ou non. On demande ainsi parfois au couple quand le plafond sera terminé.

Rob et Marieke aiment beaucoup l’impression de grandeur qui se dégage de cette maison familiale. Et les hauteurs sous plafond n’y sont pas étrangères.

Les poutres en béton délimitent subtilement les espaces sans qu’il y ait de mur physique. De plus, l’escalier est situé au centre de la maison, de sorte que les zones à gauche et à droite deviennent des lieux individuels avec leur propre caractère, tout en formant un ensemble.

Le plafond de caractère à poutres apparentes séduit… ou suscite l’interrogation. On demande ainsi parfois aux habitants quand le plafond sera terminé. © Luc Roymans

«Ce qui nous fascine dans l’architecture, confie Basile Graux, c’est de créer des espaces qui semblent simples et qui sont pourtant riches dans leurs relations les uns avec les autres et avec leur environnement. Une grande superficie est parfois de mise, parfois non. Plus le cadre de l’environnement est petit, plus on commence à prêter attention aux détails.»

Le béton, les poutres et les murs nus contrastent avec la douceur apportée par la lumière abondante, les couleurs et les matériaux. Comme le peuplier qui habille intérieurement le volume en roofing.

A cet étage, les murs et le plafond du hall, des chambres et des salles de bains sont décorés de cette essence de bois. Elle confère de la chaleur et crée un cocon douillet et apaisant.

Mais le jardin n’est pas loin, car les résidents se lavent et se réveillent avec une vue sur la verdure luxuriante.

Rob et Marieke ont d’abord été séduits par le jardin: mille quatre cents mètres carrés de verdure à deux pas du centre de Gand. Ils se baignent, se réveillent et cuisinent avec vue sur cet espace vert. © Luc Roymans

«Nous sommes de vrais amateurs de plein air, déclare Rob. Nous aimons le jardin, et Basile et Koen ont fait en sorte que nous puissions réellement vivre dehors. Les fenêtres et les portes sont souvent ouvertes, et les terrasses nous appellent. Même lorsqu’il pleut, nous nous asseyons dehors, à l’abri sous les auvents. Et en hiver, notre maison est si légère et ouverte que nous ne nous sentons jamais enfermés.»