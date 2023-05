Visite de la salle de bains en tapis plain de Lily Allen (et conseils pour la répliquer)

En février, Architectural Digest a consacré un reportage à l’intérieur «étrange et merveilleux» de la chanteuse Lily Allen et son mari, l’acteur David Harbour. La vidéo qui l’accompagnait sur YouTube et les médias sociaux a fait le tour de la Toile, fascinée par la salle de bains du duo.

Au début du petit film, le comédien qui incarne le shérif Jim Hopper dans la série Netflix Stranger Things nous ouvre la porte d’entrée de son manoir à Brooklyn, tout sourire. Derrière lui se trouve l’interprète de Smile et Fuck You, qu’il a épousée en 2020. Du pain bénit pour le magazine américain Architectural Digest dont le clip a été visualisé cinq millions de fois dans les quinze jours qui ont suivi sa publication en ligne. Aujourd’hui, le compteur atteint six millions de vues sur YouTube, cinq millions sur Instagram et huit millions sur TikTok.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi: Le secret pour avoir un garde-manger aussi ordonné que celui des célébrités

Pendant des années, les demeures des grandes stars sont restées fermées outre-Atlantique… jusqu’à ce qu’Architectural Digest reprenne le flambeau dans les années 2010 avec sa série de vidéos Open Door. Avec brio. Selon The Guardian, une apparition dans ce média d’architecture d’intérieur et la tournée YouTube qui l’accompagne sont considérées comme plus importantes sur la liste des choses à faire pour les célébrités qu’une séance de photos pour Vogue. Ce qui, une fois de plus, est lié à la pandémie. Comme nous, simples mortels, les vedettes fortunées ont passé plus de temps au foyer. Elles se sont lassées de leurs murs, les ont remodelés ou ont déménagé et nous ont donné un aperçu de ce processus. Pour elles aussi, les intérieurs ne sont plus une affaire privée, mais une obsession partagée.

Le tapis plain de salle de bains, secret pour se laver stylé?

Mais revenons au logis de David et Lily… Parmi les éléments les plus remarquables, citons la cuisine tradi Plain English, les garnitures textiles en vichy rouge et blanc pour l’îlot central, des chaises et le sofa, ou encore la «salle de jardin», un salon très XIXe siècle, orné d’un papier mural floral peint à la main et de tentures elles aussi fleuries. Mais c’est surtout la salle de bains qui a créé le buzz. La raison? La moquette et le salon aménagé entre les lavabos et la baignoire. « J’ai toujours connu des salles de bains à New York qui ne pouvaient contenir qu’une toilette, une douche, un lavabo et une brosse à dents », justifie l’acteur pour appuyer les choix de son épouse et de leur architecte d’intérieur, Billy Cotton.

Nous voulions créer une atmosphère où l’on a envie de lire Proust et fumer des cigarettes ultrafines dans la baignoire, comme à Paris ». David Harbour

Bref, un luxe pas vraiment à la portée de tous, surtout dans une métropole comme New York et dans un contexte de crise inflationniste mondiale. Ce qui a valu au duo son lot de réactions admiratives mais aussi envieuses face à ces images plutôt irréalistes.

Les détails cossus d’une salle de bains très luxe. © @BILLYCOTTON

Le designer d’intérieur belge Jean-Philippe Demeyer ne voit pas de controverse dans l’aménagement en question. « Chez moi, à Bruges, toutes mes salles de bains ont du tapis plain, avoue-t-il. C’est une sensation incroyablement agréable pour les pieds ». Le créateur travaille actuellement sur une maison de vacances pour laquelle il a aussi pris ce parti pour la pièce d’eau. Pour ce faire, le Ouest-Flandrien choisit des producteurs locaux qui créent pour lui des tapis de laine à poils ras de qualité Axminster.

« Ce terme fait référence à la machine anglaise sur laquelle ils sont tissés de manière très serrée. Cela rend la laine encore plus résistante et hydrofuge ». Jean-Philippe Demeyer

Et de poursuivre: « La cuisine et la salle de bains sont toujours passées au second rang. Ces dernières années, la première a progressivement pris plus d’espace ; maintenant c’est au tour de la seconde. D’ailleurs, je n’ai jamais compris pourquoi elle était si petite. Une chambre à coucher n’a pas besoin d’être spacieuse, car tout ce qu’elle doit contenir, c’est un bon lit, des oreillers et des rideaux. C’est un lieu de repos. La salle de bains, en revanche, est un lieu actif. Les gens y veulent à nouveau des boudoirs où ils peuvent se faire dorloter ».

On copie ou pas?

Foncer repimper sa salle de bains façon US, sans réfléchir, après avoir lu cet article, n’est toutefois pas une bonne idée. Pour Jean-Philippe Demeyer, «il est important d’agir sur l’esprit du lieu dans lequel vous vivez, le genius loci. Si vous regardez les éléments authentiques de l’espace − la cheminée, les moulures, les fenêtres − vous verrez immédiatement que ce type d’ameublement convient au bâtiment dans lequel le couple vit». En d’autres termes, rien ne sert de copier ce style si l’on habite dans un loft industriel, un immeuble tout blanc ou un bungalow des années 70.

Lire aussi: Visite d’une maison néoclassique gantoise, entre sobriété et intemporalité

C’est aussi l’avis de Kelly Claessens du magasin et studio de déco La Fabrika à Bruxelles. Elle aussi dessine des salles de bains d’exception. Avec du papier peint qui attire l’attention, mais sans moquette.

« Parce qu’en termes d’entretien, ce n’est pas faisable pour beaucoup de gens, explique-t-elle. Ce n’est pas pratique pour un usage quotidien et pas adapté aux enfants. Un tapis convient davantage à un espace de bien-être que l’on utilise occasionnellement. Je doute que Lily Allen prenne un bain là tous les jours ou qu’elle s’y lave vraiment. Si un client me montrait cette image comme source d’inspiration, je lui suggérerais un autre sol. Des carreaux, par exemple, qui permettent d’obtenir un effet visuel similaire. Car c’est surtout la combinaison des couleurs et des motifs qui fait la force de cet intérieur. Pas tant la moquette ».

Par contre, il est tout à fait possible de suivre nos deux célébrités côté mobilier… mais à moindre coût. Il est en effet facile de trouver de tels sièges d’occasion ou sur les marchés aux puces, tout comme les commodes. Ces dernières peuvent être transformées en lavabos, la tuyauterie étant ensuite dissimulée dans les armoires. Il existe par ailleurs un large éventail de papiers peints imperméables. « L’autre option est de vernir un papier peint uni sur le côté de la baignoire, conseille Kelly Claessens. Mais il faut alors faire attention à l’humidité. Dans tous les cas, il faut une bonne ventilation avec de tels meubles ».