Visite d’un appartement-galerie, à Anvers, qui fait la part belle au design contemporain

Le design de collection contemporain, Scott Lippens en a fait son métier, mais aussi le décor de son appartement. Une façon de montrer que de telles œuvres sont parfaitement compatibles avec un intérieur classique.

La tasse à café qu’il pose devant nous trahit sa passion pour le design de collection. En effet, dès que Scott Lippens remarque notre curiosité à cet égard, il parle sans discontinuer de la lourde céramique brune dotée d’une anse qui évoque un ring de boxe. Cet objet provient de l’atelier de Fritz Adamski, un designer allemand qu’il a découvert récemment. Il est absolument fan des vases de ce créateur.

Le design de collection contemporain est non seulement le gagne-pain de Scott Lippens, mais il fait aussi partie de son milieu de vie. Ainsi, son appartement abrite également l’espace galerie Uppercut qu’il a ouvert il y a deux ans. Il y vit et y reçoit ses amis et ses clients. «A New York, j’ai visité un flat galerie, et cela m’a donné l’idée de faire de même. A ce moment-là, en Belgique, il arrivait que des galeristes ouvrent les portes de leur propre maison à des collectionneurs. Mais je n’avais encore jamais vu de concepts alliant entièrement travail et vie privée, précise-t-il. Cela présente l’avantage de ne pas devoir louer un espace d’exposition onéreux, ce qui est précieux pour un galeriste débutant. De plus, cet appartement permet de montrer que de telles œuvres sont également compatibles avec un intérieur classique.»

A New York, j’ai visité un appartement galerie, et cela m’a donné l’idée de faire de même. Mais je n’avais encore jamais vu de concepts alliant entièrement travail et vie privée.

Des chaises du Studio Fabius Clovis (à gauche), de Muller Van Severen (au centre) et de Chris Fusaro (à droite). © Jan Verlinde

Mix & Match

«En 1932, la Résidence Léopold, située sur une avenue anversoise chic, était le premier immeuble à appartements de la rue», commente Scott Lippens. Celui-ci a été conçu par les architectes Alfred Portielje et Jan De Braey dans un style beaux-arts luxueux. Initialement, chaque appartement s’étendait sur un étage entier. Côté rue, les espaces étaient destinés aux habitants et les autres faisaient office de pièces de service pour le personnel logé sur place.

Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, les appartements ont été divisés. Les boiseries de la salle à manger, côté rue, sont restées intactes. Alors que dans les années 1930, cette pièce contenait peut-être des chaises Art nouveau ou une table Art déco, aujourd’hui elle accueille des éléments de design radical créés par plusieurs créateurs de la scène design du monde entier.

Le tiroir de l’étagère Brionvega rappelle le design vintage. Il se trouve à côté d’une étagère de Sigurd Nis Schelde. © Jan Verlinde

Par exemple, un fauteuil de type SM de la marque italienne Concorde, l’AE(v)O, assorti d’une table d’appoint reliée à une chaîne, semblable à une entrave. «Dans des salles d’exposition cliniques, de telles pièces semblent complètement radicales. Mais ici, on peut voir qu’elles ne détonnent pas et qu’elles se marient même très bien avec l’architecture classique.»

Design Radical

Dans l’ancienne cuisine de service, le galeriste a conservé le sol bicolore et le carrelage mural jaune vanille. La combinaison de couleurs, matériaux et objets confère à l’espace, voire à tout l’appartement, une petite touche de design radical. Ce mouvement italien qui, dans les années 1960 et 1970, a bousculé les normes et les codes de design établis, a écrit l’histoire, notamment avec le portemanteau Cactus de Gufram et le miroir aux contours ondulés Ultrafragola d’Ettore Sottsass, toujours très prisé.

La cuisine baigne dans l’atmosphère du «design radical» de l’Italie des années 1970. Sur la table, une corbeille de fruits de Chris Fusaro. Les étagères murales sont fabriquées sur mesure par Arthur Vandergucht. Sur le comptoir, trône une radio Weltron Space Ball d’époque. © Jan Verlinde

Les armoires vert gazon sont inspirées de celles en jaune canari du couvent Sainte-Marie de La Tourette, situé au nord de Lyon et conçu par Le Corbusier. La plupart des pièces rares qui y sont posées ne sont pas mises en vente. Les étagères en aluminium d’Arthur Vandergucht, la table ronde de Moreno Schweikle et les lampes métalliques de Charlotte Bombel qui la surplombent, ont été réalisées spécialement pour lui.

La cuisine regorge de créations. L’applique murale est de Christian+Jade, la poubelle d’Arthur Vandergucht. La table est signée Moreno Schweikle, et la peinture Martin Flynn. © Jan Verlinde

Un choix difficile

De la même manière que tout n’est pas à vendre dans l’appartement de Scott Lippens, tout n’appartient pas à la catégorie design de collection contemporain. Une radio boule vintage Weltron Space peut très bien côtoyer un tourne-disques Brionvega d’Achille Castiglioni et un luminaire de Gae Aulenti. «Cette lampe m’a tapé dans l’œil à la ressourcerie lorsque j’avais 14 ans. Je ne m’en séparerai jamais, car elle a marqué mes premiers pas en tant que collectionneur», s’amuse-t-il.

Dans le hall, une œuvre de l’artiste et ami Max Kesteloot au-dessus d’un banc d’André Jacob. Etagère murale d’Illya Goldman Gubin. © Jan Verlinde

Dans un premier temps, son intérêt pour le travail de l’architecte et designer italienne a fait de lui un collectionneur modéré. Ensuite, il s’est lancé dans cette activité en complément de son premier emploi. «Pendant tout un temps, j’ai vendu du design vintage, jusqu’à ce que je me retrouve face à un dilemme: poursuivre sur cette voie ou m’essayer au design contemporain? Comme il me semblait difficile de faire la différence sur un marché vintage saturé, j’ai décidé d’écouler tout mon stock, à l’exception de quelques pièces.» Une décision peu rentable. Etonnamment, les collectionneurs de vintage semblent s’intéresser au design contemporain, et son idée de combiner les deux dans son appartement fonctionne. Outre des collectioneurs privés, des boutiques de mode comme Bellerose ou Dries Van Noten se sont tournées vers Uppercut.

Comme il me semblait difficile de faire la différence sur un marché vintage saturé, j’ai décidé de m’essayer au design contemporain.

Le galeriste ne compte pas se reposer sur ses lauriers pour autant. Après sa participation au salon Collectible à Bruxelles ce week-end (du 13 au 16 mars), il se rendra à Milan au Salone, puis à Paris. Ensuite, une installation spéciale extra-muros est prévue lors de l’Antwerp Art Weekend (du 29 mai au 1er juin), et il souhaite fêter ses deux ans d’existence en organisant une exposition d’été dans la maison de ses parents à Damme. Une raison de plus pour venir admirer toutes ces pièces dans son appartement galerie.

La chambre à coucher est équipée d’étagères en métal de Wendy Andreu, dans lesquelles se trouvent des vases de Hank Grüner et Truls Martensson. © Jan Verlinde

En Bref Scott Lippens (31 ans) Il naît et grandit à Laethem-Saint-Martin.

Dans un premier temps, il étudie la création de mode à Amsterdam, puis il choisit de réaliser des stages dans le monde de l’art, plus spécifiquement chez Sotheby’s à Londres et chez Maruani Mercier à Bruxelles.

Il accomplit ses premiers pas professionnels dans l’entreprise de biotech de son beau-père et commence à vendre du design vintage.

En 2023, il décide de se dédier entièrement au design de collection contemporain et fonde Uppercut, un appartement galerie à Anvers. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Uppercut (@uppercut.space)

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.