Visite d’une fermette rénovée à l’intérieur élégant et coloré

L’architecte et designer d’intérieur Patrick Six a déployé ses talents de conteur dans la rénovation de cette ancienne ferme. Un parcours haut en couleurs guide le visiteur d’une pièce à l’autre, où chaque recoin revêt une ambiance particulière.

«Je ne crois pas à une maison fignolée jusque dans les moindres détails, même si les magazines y prétendent. La maison parfaite n’existe pas.» A travers la rénovation et l’aménagement intérieur d’une ancienne ferme, l’architecte et designer d’intérieur Patrick Six veut mettre fin à ce fantasme. Ici, reconstructions et changements sont permanents. Au programme actuellement: la nouvelle décoration de deux chambres et du hall d’entrée, ainsi que le carrelage de l’armoire de la bibliothèque. Mais les meubles, les objets et les œuvres d’art sont aussi régulièrement déplacés, réarrangés et réinstallés. «Une habitation doit évoluer sans cesse, sinon elle devient vite ennuyeuse.»

Le hall vert doux a été aménagé avec soin, avec des fauteuils et des tapis, des livres, des objets, des tableaux et des luminaires. © Jan Verlinden

Devant la bâtisse, un canal ondule tranquillement. Le chemin de halage qui le longe n’attire que les cyclistes, les joggeurs et les promeneurs. A l’arrière, c’est la nature qui domine. L’âme de l’ancienne ferme et la tranquillité de l’endroit éloignent toute agitation. La propriété se composait à l’origine de deux bâtiments distincts, aujourd’hui reliés par un portail de ferme en bois d’un mètre de hauteur, par lequel le visiteur pénètre. C’est là que l’on est immédiatement immergé dans la narration de Patrick Six. L’espace vert doux est visuellement relié au jardin.

La couleur comme guide

En été, le portail et les portes vitrées opposées sont ouverts, soulignant encore le passage et la connexion d’origine entre les deux propriétés. Le plafond brillant reflète les plantes tropicales et les fauteuils aux couleurs vives. Le hall d’entrée, un espace habituellement plutôt dépouillé, est ici rempli de livres, d’objets, de tableaux, d’une tapisserie et de luminaires. «Je voulais créer un effet de surprise, raconte l’habitant, avec de petites collections et des coins d’ambiance un peu partout. Cette impression se répète chaque fois que vous entrez dans une nouvelle pièce. Une maison doit susciter l’étonnement, peu importe où se pose le regard.»

Ici, des chaises Diamond de Bertoia avec une table d’appoint en métal provenant d’un bateau de croisière. Le vase à l’arrière-plan est de Thibaut Moïses. © Jan Verliden

Je voulais créer un effet de surprise, avec des coins d’ambiance un peu partout. Une maison doit susciter l’étonnement.

La couleur fait office de guide: le propriétaire la maîtrise parfaitement, en s’inspirant de l’utilisation audacieuse qui en est faite en Italie. Le hall d’entrée vert doux prend une teinte violet foncé, qui communique à son tour avec le carrelage des toilettes. Partout, l’habitant veille avec soin au dialogue: «La couleur rend un espace plus humain et crée de nouvelles perspectives. Elle souligne le charme que j’ai trouvé essentiel dans cette ferme et permet à la convivialité de s’exprimer. Selon ce que vous colorez, vous obtenez un espace complètement différent. Par exemple, la cuisine est maintenant partiellement noire, ce qui rend le volume beaucoup plus intéressant. Combien de fois n’ai-je pas entendu: «Tiens, ça a changé ici?» Alors qu’en réalité, c’est simplement l’effet de la couleur.»

Le mur noir de la cuisine rend le volume des plus intéressants. Le sol en bois brut convient à l’atmosphère de cette propriété. © Jan Verlinden

Coin d’ambiance

Bien que les couleurs soient abondantes dans la ferme, une palette plus subtile est également utilisée. Dans la chambre à coucher avec salle de bains attenante et dressing, Patrick Six préfère laisser la vue parler d’elle-même et l’atmosphère est donc discrète. Dans la salle à manger et le salon, les murs et les plafonds sont également plutôt sobres, et en même temps, toutes sortes de coins d’ambiance attirent l’attention. Près de la bibliothèque, par exemple, il a associé les chaises Diamond de Bertoia à une table d’appoint ronde en métal provenant d’un bateau de croisière, une lampe de Henningsen, un petit vase de Thibaut Moïses et une œuvre remarquable de Koen Wastijn dans laquelle l’orange rappelle les coussins.

Le vert foncé de la cheminée est assorti aux chaises Carlo Ratti. La lampe est signée Agne Jakobsson, tandis que l’œuvre d’art bleu vif est de Dordevic Miodrag © Jan Verlinden

Du côté de la table à manger, il a fait fabriquer un abat-jour bleu sur mesure, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à l’œuvre notable de Miodrag Dordevic. «J’aime penser à des compositions fortes, concède le décorateur. Je trouve également intéressant de camoufler certains petits défauts tout en renforçant leur présence. Par exemple, l’intérieur de la cheminée n’est pas parfaitement aligné. En le peignant en noir, on ne peut pas éviter l’endroit qui invite ainsi à s’asseoir sur l’un des bancs en peau de mouton et à bavarder au coin du feu. La cheminée située à l’opposé a également été repeinte en vert foncé, ce qui permet aux deux endroits de communiquer l’un avec l’autre.»

‘Je trouve intéressant de camoufler certains petits défauts tout en renforçant leur présence.’

L’habitant aime souligner les petits défauts. Ainsi, l’intérieur de cette cheminée a été recouvert d’une couche de noir brillant. Les bancs en peau de mouton invitent à discuter au coin du feu. © Jan Verlinden

Une fermette rénovée avec supplément d’âme

Le décor est chaleureux et franc, pourvu de canapés en velours, de planchers en bois grinçant, de coussins brodés, d’abondants tissus aux imprimés exotiques, de tapis moelleux, de boiseries, de lampes des années 70 suspendues à d’authentiques plafonds à poutres apparentes, de livres d’art volumineux, de tableaux romantiques ou de photo contemporaine et, enfin, d’un mélange sophistiqué d’objets vintage et anciens.

L’utilisation de la couleur est abondante dans la ferme, mais il y a aussi de la place pour une palette plus subtile. Dans la chambre à coucher avec salle de bains et dressing attenants, le décorateur préfère laisser la vue parler d’elle-même. © Jan Verlinden

«Habiller un intérieur prend du temps, explique Patrick Six. Les recherches ciblées ne fonctionnent généralement pas.» Au fil des ans, sa liste de bonnes adresses s’est étoffée, notamment à Bruxelles et à Lille, mais aussi à Saint-Ouen, l’épicentre français des antiquités. «Je trouve que c’est cool d’acheter une belle pièce, mais tout autant de la vendre. Lorsqu’un objet particulier s’avère la touche finale d’un intérieur, je suis heureux de m’en séparer», conclut-il.