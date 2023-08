La petite histoire… de la chaise à lattes, de Ruud-Jan Kokke (1984)

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative.

Nom: Chaise Kokke ou chaise à lattes

Designer: Ruud-Jan Kokke (66 ans).

Aujourd’hui, elle est rééditée par Kokke House en tant que F_21, C_05 et C_06 Année: 1984

Baptisée «chaise à lattes» dans les années 80 par son créateur, Ruud-Jan Kokke, en raison des dizaines de lattes qui la composent, elle deviendra vite «la chaise Kokke» dans le langage populaire. Au début, aucun fabricant ne voulait entendre parler de cet objet. «A cette époque, le chêne était associé aux meubles rustiques», confie le designer amstellodamois. L’homme s’est alors tourné vers les vendeurs de meubles locaux. «Des centaines de commerçants ont commandé ces articles, et j’ai reçu une certaine attention médiatique. Au point que je ne pouvais plus suivre la production.»

Le fabricant de meubles Hubers prit la relève. Ruud-Jan Kokke devint ainsi vite un designer établi, et d’autres meubles suivirent. Ses réalisations sont aujourd’hui exposées dans des musées aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne. Son tabouret TC Stool se trouve, lui, au MoMA. «J’étais assistant social et je travaillais comme menuisier pour gagner ma vie, raconte l’intéressé. A cette époque, je discutais souvent avec un ami psychologue de mon avenir professionnel. Pour le remercier de tous ses conseils, j’ai décidé de lui offrir une chaise. Un modèle confortable, qui se compose d’un matériau pur et noble et dont les éléments s’emboîtent, nécessitant peu de vis. Je la voulais translucide, parce que quand on va chez un psy, on doit pouvoir s’ouvrir.» Il n’a existé que cent exemplaires du fauteuil, que l’on retrouve sur des sites de vente vintage, à des prix exorbitants.

Aujourd’hui, l’ami psy grâce à qui tout a commencé est décédé. «Sa fille m’a fait cadeau de la toute première chaise que je lui avais offerte, ce dont je lui suis très reconnaissant», conclut Ruud-Jan Kokke.