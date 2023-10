La petite histoire de… la chaise Wishbone CH24 (1950)

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative.

Nom: CH24 (chaise Wishbone)

Designer: Hans J. Wegner (1914-2007) pour Carl Hansen & Søn

Première édition: 1950

Quel est le point commun entre la dynastie chinoise des Ming (1368-1644), une pile de photographies, l’un des modèles de chaise en bois les plus reconnaissables du siècle dernier et sept paires de mains? Cet objet!

Au début de la trentaine, alors que le Danois Hans J. Wegner travaille comme fabricant de meubles pour Arne Jacobson, il est fasciné par des clichés de marchands danois assis sur des chaises de l’ancienne dynastie Ming. Leur forme, robuste mais aussi simple et élégante, ne le lâche pas, et trois ans plus tard, il présente une série de chaises à la Guilde des fabricants de meubles de Copenhague.

Wegner attire alors l’attention de Holger Hansen – le Søn de Carl Hansen & Søn – qui se lance dans la production de cinq de ses créations. L’une d’entre elles deviendra la célèbre chaise Wishbone, qui doit son surnom au dossier en forme de bréchet d’oiseau.

La fabrication de la chaise Wishbone nécessite une centaine d’étapes, dont la plupart s’effectue à la main. © photos: SDP

Contrairement à nombre de ses contemporains, Wegner n’avait toutefois pas l’ambition d’une production massive. A l’époque, et encore aujourd’hui, la Wishbone est fabriquée en plus de 100 étapes, principalement à la main. Elle dispose donc de son propre atelier de production sur l’île danoise de Funen, où le bois des quatorze pièces différentes qui la composent est fourni par les scieries locales. Elles y sont coupées, poncées et assemblées, avant que 150 mètres de corde de papier soient tissés à la main pour former l’assise en une heure. Un spectacle hypnotique.

Sept paires de mains travaillent en moyenne sur l’assise de cette manière, dont deux sont officiellement liées à la chaise. On peut connaître l’identité de l’assembleur grâce au dernier chiffre ou à la dernière lettre du cachet imprimé sur le siège, les initiales du tisseur étant traditionnellement écrites au crayon sur le cordon de papier. Propriétaires de Wishbone, pensez-vous à les remercier mentalement de temps en temps?

CH24 (chaise Wishbone), Carl Hansen & Søn,

à partir de 550 euros, carlhansen.com

