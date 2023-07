La petite histoire de… l’Hanging Egg (1959), fauteuil iconique qui défie la gravité

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative.

Nom: Hanging Egg

Designer: Nanna Ditzel (1923-2005), éditée aujourd’hui par SIKA Design

Première édition: 1959

Son nom ne vous est peut-être pas familier et pourtant, Nanna Ditzel est l’une des grandes dames du design danois. Particulièrement ambitieuse, elle était aussi très progressiste pour son époque. La preuve avec ce fauteuil suspendu en osier en forme d’œuf géant, une icône du caractère ludique des années 60 et l’une de ses nombreuses pièces de design défiant la gravité.

L’objet fut présenté dans nombre de magazines de mode et de décoration d’alors. Sa version outdoor éveille depuis des décennies déjà des envies d’été.

La créatrice a d’abord étudié l’ébénisterie puis l’architecture à l’Académie royale des beaux-arts de Copenhague. C’est là qu’elle a rencontré son premier mari, Jørgen Ditzel, un tapissier d’ameublement. Ensemble, ils formaient le couple d’or du design danois.

Très attachée à notre façon de nous asseoir, elle pensait que celle-ci pouvait ouvrir la voie à une nouvelle manière de penser et de vivre. «Le Hanging Egg faisait partie d’une série d’expériences visant à utiliser les espaces différemment, explique Dennie Ditzel, la fille aînée de Nanna. En 1952, mes parents ont conçu une pièce entière avec des meubles sans pieds. Ils voulaient encourager les utilisateurs à se servir des trois dimensions de la pièce. Lorsque vous suspendez un meuble – comme le Hanging Egg, qui est un espace en soi – vous le faites encore davantage.»

A la mort de Jørgen, à 40 ans, Nanna a poursuivi seule son activité de création. Sa rencontre avec son second mari, Kurt Heide, l’a amenée à Londres à la fin des années 60. Ensemble, ils ont dirigé Interspace, l’un des premiers lieux de distribution de design contemporain à Londres.

Lorsqu’elle s’est retrouvée à nouveau veuve au milieu des années 80, elle est retournée à Copenhague, continuant à créer et à expérimenter, avec de la fibre de verre, des textiles et d’autres matériaux. Kvadrat, Fredericia et Carl Hansen éditent encore aujourd’hui ses œuvres.

Hanging Egg Chair outdoor, dès 2 685 euros, sika-design.com

