La petite histoire du… fauteuil Suitcase, de Rodolfo Dordoni (1997)

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative. Retour sur l’histoire du fauteuil Suitcase emblématique de Rodolfo Dordoni, qui vient tout juste de nous quitter ce 1er août.

Nom: Suitcase

Designer: Rodolfo Dordoni, édité par Minotti

Première édition: 1997

C’est une tendance actuelle, en mode comme en design: le grand luxe se veut plus «discret» que jamais. Désormais, les fortunés optent plus volontiers pour un pull couture sans logo, mais reconnaissable par les initiés, ou pour des fauteuils aux détails haut de gamme identifiables par les connaisseurs, et seulement eux.

Le modèle Suitcase en est le parfait exemple. Rodolfo Dordoni l’a conçu en 1997 à la demande de Renato et Roberto Minotti. C’était la première collaboration que nouaient les frères depuis qu’ils avaient succédé à leur père ayant fondé l’atelier de meubles en 1948.

Avec en tête l’image d’une malle bien robuste, le concepteur a dessiné une discrète silhouette carrée sur des pieds épurés. «Sans aucune forme d’extravagance», explique-t-il. Le minimalisme des nineties dans toute sa splendeur, donc. Quoique: l’exubérance se nichait dans le confort du fauteuil et dans la qualité de son revêtement non conventionnel. Il y a un quart de siècle, cette ‘statement piece’ était en effet exécutée en cuir imprimé crocodile. Suitcase a alors été décrit comme «provocant» et a marqué un tournant pour le label. Dordoni a ainsi fait souffler un vent nouveau sur l’entreprise familiale. Ce qui lui a vallu un an plus tard un poste fixe de directeur artistique de la maison, une fonction qu’il occupe toujours aujourd’hui.

© PHOTOS: SDP

En 2019, ce classique du design a été fêté par une réédition en cuir de veau Pony Look, le Suitcase Line, et de nouvelles couleurs. Une subtile adaptation au dessin original a aussi été faite: alors que la première édition planait sur quatre pieds, la seconde pose le volume, délimité par des bandes en aluminium, directement sur le sol.

Le fauteuil ne s’époumone pas pour attirer l’attention et s’adapte dès lors, tel un caméléon, à tous les intérieurs. Malgré son charme discret, les amateurs de belles choses ne pourront toutefois que le remarquer.

Suitcase Line est disponible dans une large gamme de tissus et de cuirs, entre autres en vert olive, bordeaux, gris cendré et vert sauge. minotti.com

