Le design des boutiques, miroir de notre société

Et aujourd’hui?

L’expo du Design Museum Brussels se consacre surtout au XXe siècle mais le succès de la vente en ligne pousse désormais les boutiques à repenser leur aménagement. «Il devient primordial d’offrir une expérience unique, en jouant sur la déco, les couleurs et la musique», résume Isabelle Schuiling, professeure à la Louvain School of Management.

L’experte prévoit donc un regain de créativité des concepteurs pour imaginer des «lieux de vie où l’on peut flâner» car dans le futur, les gens ne viendront plus spécialement pour acheter, estime-t-elle. L’espace se doit aussi d’être plus multi-sensoriel: «L’idée est de contrer l’e-commerce en misant sur ses défauts. Il faut laisser les visiteurs toucher, sentir, goûter. Nature & Découvertes l’a compris. L’enseigne offre des tisanes et permet d’essayer divers articles. On en revient aux démos qu’on faisait avant dans les grands magasins.»

A lire aussi : Cinq célèbres grands magasins transformés en véritables destinations bien-être

La complémentarité virtuel-réel

Toutefois, les technologies restent évidemment indissociables de ce nouveau visage des boutiques. «L’idée est d’offrir une complémentarité. On parle de stratégie omnicanal, comme chez A.S. Adventure − quand la taille n’est pas disponible en rayon, on la reçoit 48 h après à la maison», illustre Isabelle Schuiling. «Le but est d’avoir en magasin les avantages qu’on peut avoir en ligne, plaide Ingrid Poncin, également professeure à l’UCLouvain. Et de citer les miroirs intelligents, permettant de se visualiser avec le vêtement, et la réalité augmentée, en matière de déco. «Néanmoins, l’humain reste primordial en termes de fidélisation, poursuit-elle. On va revenir aux réflexes du passé: les clients choisiront une boutique et un commerçant, plutôt qu’une marque.»

Enfin, Isabelle Schuiling pense que la collecte de data en ligne va permettre de personnaliser l’accueil IRL: «Les magasins vont recevoir ces données et pourront connaître les goûts de leurs consommateurs dès qu’ils entrent, ce qui améliorera l’accueil.» Selon elle, les caisses devraient par ailleurs disparaître car les gens n’aiment pas y attendre. Autant d’éléments qui pourraient donner un nouveau sujet d’expo!