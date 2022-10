L’avis du jury

Lancé par Le Vif Weekend, Knack Weekend et la Biennale Interieur en 2006, le prix du Designer de l’année a depuis récompensé des noms aussi établis qu’Alain Berteau, Alain Gilles, Stefan Schöning et Nedda El-Asmar. Ce titre est décerné à des esprits novateurs qui ont déjà fait leurs preuves et ont des ambitions internationales. Cette année, le jury était composé d’Amélie Rombauts (Knack Weekend et Le Vif Weekend), Dieter Van Den Storm (MAD Brussels) et Carolien Fiers (Biennale Interieur), aidés par Evelien Bracke (Design Museum Gent), Marie Pok (CID Grand-Hornu), Arnaud Bozzini (Design Museum Brussels) et l’architecte d’intérieur et designer Sébastien Caporusso, qui a remporté le prix l’année dernière.

Pour Dieter Van Den Storm, directeur de la création du MAD Bruxelles, «les créations du Studio Biskt explorent les limites de la céramique et illustrent le fait que la recherche de nouvelles utilisations de matériaux existants est en plein essor. Les objets ingénieux qui émergent de leurs dispositifs artisanaux oscillent entre les conceptions fabriquées industriellement et les objets faits main. Mais ne vous y trompez pas, ce duo est prêt pour des commandes plus importantes et plus globales».

Amélie Rombauts, coordinatrice déco et design pour nos deux magazines, estiment pour sa part que «si les céramistes sont nombreux, peu parviennent à réinventer cette matière comme Studio Biskt. Leur démarche, orientée vers la recherche, ne se contente d’osciller entre design industriel et artisanat. Elle s’appuie sur des outils propres, au service d’une vision holistique. L’intérêt pour leur travail ne manque pas: lors de la dernière édition du salon du design Collectible, leur installation commandée par la galerie Avenue du Roi a été, à juste titre, l’une des attractions les plus remarquées».