Luxe à la belge: nos 12 meilleures adresses déco et design en Belgique

Amoureux des belles choses, ces 12 enseignes raviront vos yeux, et bien plus encore.

Maniera

C’est un incontournable du design belge et bruxellois. La galerie Maniera commissionne artistes et architectes de tous bords pour leur proposer de créer du mobilier contemporain et de développer leur propre langage. Avec cette capacité rare de mettre en avant des stars montantes de la création ou des personnalités déjà bien établies, la galerie, qui a été fondée en 2014 par Kwinten Lavigne et Amaryllis Jacobs et qui s’est installée en 2023 dans l’Hôtel Danckaert, édite donc le fruit de ces collaborations uniques et exclusives en très petites quantités. L’entièreté du catalogue est disponible sur leur site ou sur demande, mais on peut également piquer une tête à la galerie pour y découvrir certaines des pièces exposées.

33, rue Meyerbeer, à 1190 Bruxelles. maniera.be

Boreal Décoration

A deux pas du téléphérique namurois, Loren et Julien ont ouvert un espace dédié à l’aménagement d’intérieur. Les artisans belges avec lesquels ils travaillent vous créent vos meubles à dimension. Mais c’est à son service de décoration murale sur mesure que l’endroit doit sa réputation. Qu’il s’agisse de votre photo ou d’une image choisie dans la base de données de photographes partenaires de Boreal, ils vous l’impriment sur des supports originaux comme l’aluminium, le Plexiglas, le PVC, voire des toiles micro-perforées acoustiques que l’on tend ensuite sur des panneaux muraux anti-bruit. Idéal pour réduire les nuisances sonores sans compromis avec le beau.

51, rue des Brasseurs, à 5000 Namur. decoboreal.com

Desiron Lizen

Rendez-vous incontournable des fans de design, qui trouvent ici une sélection rassemblant aussi bien les grands noms que les nouveaux talents à connaître, Desiron Lizen est bien plus qu’une simple boutique. C’est aussi et surtout un bureau d’architecture d’intérieur contemporain, au sein duquel Marie-Astrid Pelsser et ses collaborateurs relèvent tous les défis d’aménagement et d’ameublement d’une clientèle pointue et exigeante. Mieux que de banales simulations en 3D, on admire leurs propositions en vrai, dans ce magasin-atelier où Le Corbusier côtoie Fritz Hansen et Saarinen et dont l’intérieur est la meilleure vitrine.

42, rue des Clarisses, à 4000 Liège. desironlizen.com

Chanel Kapitanj

Connue pour son travail sculptural des matières métalliques, Chanel Kapitanj ne se contente pas de concevoir des meubles aux lignes faussement épurées : elle signe aussi des projets personnalisés pour une clientèle désireuse de s’offrir un intérieur répondant à ses moindres attentes. Mieux qu’une pièce de créateur : un meuble créé de toutes pièces pour s’intégrer de la manière la plus harmonieuse qui soit avec le reste de la décoration. Après sa célèbre table Pylone et son éventail de tailles et de finitions, Chanel élargit sa gamme personnalisable avec une série de vitrines et caves à vin belles comme la robe d’un Château Yquem. Et au moins aussi exclusive : comptez entre 2 000 et 25 000 euros selon que la vitrine est climatisée ou non ainsi que le nombre de bouteilles qu’elle abrite.

chanelkapitanj.com

Collett & Victor

Vous êtes-vous déjà demandé où notre famille royale se procurait ses fauteuils ? Dans les ateliers de Collett & Victor à Izegem, où tout est fabriqué en interne. Mais cette entreprise ne fournit pas seulement la Cour, elle fabrique et distribue aussi la collection de meubles JPDemeyer&Co et compte des clients prestigieux parmi lesquels la princesse Victoria de Suède et George Clooney pour sa maison de campagne en Provence, ainsi que de nombreux restaurants et hôtels de luxe, de l’Amérique du Nord aux Maldives. Le principe : vous choisissez parmi les modèles existants et personnalisez le tissu, la passementerie et les dimensions à volonté… A moins d’opter carrément pour un design exclusif. Mais dans ce cas, en tant que particulier, vous avez besoin de l’aide d’un architecte, d’un architecte d’intérieur ou d’un décorateur. Même si vous êtes une star de cinéma ou une princesse.

2, Kapelstraat, à 8870 Izegem. collett-victor.com

Charles Schambourg by Nacarat

Des clients tels que Delvaux, Chanel et Rolls-Royce, des collaborations avec les designers Xavier Lust et Renaud Meunier : le portefeuille de ce spécialiste du cuir tissé est indéniable. Fondé en 1962 à Bruxelles, l’atelier a su placer ses ouvrages dans des intérieurs d’hôtels, de restaurants et de magasins dans le monde entier. Il travaille également en étroite collaboration avec des architectes d’intérieur et des décorateurs pour des maisons luxueuses, des yachts et même des jets privés. Ameublement, revêtements muraux, mais aussi rideaux, tapis, sacs et accessoires de mode : les possibilités sont multiples. Mais inutile de chercher le catalogue : cette entreprise des Ateliers Zaventem de Lionel Jadot ne livre que des pièces sur mesure.

15-19, Fabriekstraat, à 1930 Zaventem. nacarat.be

A+Z Design by Geneviève Levivier

Sa spécialité : le « slow design textile », bien qu’aujourd’hui, sa pratique glisse de plus en plus vers l’art. Geneviève Levivier a développé un style à elle, notamment avec ses sculptures textiles circulaires, posées sur un fin pied métallique et qui peuvent structurer l’espace, sur un guéridon, au bout d’un canapé ou ailleurs. Chaque œuvre est réalisée sur mesure, en fonction des envies, en version opaque ou translucide. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un tissage mais d’un travail de fils teintés, tendus et superposés, tout ça des mains de l’artisane brabançonne. Cette dernière propose aussi des luminaires, des bris de vitre remplaçant les tentures… et, en édition limitée, une ligne d’étoles très exclusive, avec une face en satin soie et une autre en cachemire tricoté.

A Genappe. apluszdesign.eu

Sébastien Caporusso

L’architecte d’intérieur, qui produit aussi des meubles sur mesure ou en petite série, fut notre Designer de l’année en 2021. Il poursuit aujourd’hui sa route et réalise beaucoup de rénovations résidentielles à l’étranger. En parallèle, il continue à imaginer des éléments de mobilier sur mesure – grandes tables, luminaires… –, à la demande, essentiellement grâce au bouche-à-oreille. « Il s’agit de pièces uniques ou de toutes petites séries de dix exemplaires, souligne-t-il. J’essaye de créer des objets atypiques, aux formes souvent organiques, et j’utilise actuellement beaucoup la pierre et le marbre, en travaillant à chaque fois avec des artisans locaux. » Passer un jour à une autre échelle d’édition ? Pourquoi pas, mais ce n’est pas à l’ordre du jour.

sebastiencaporusso.com

Limited Edition

L’entreprise de fabrication de tapis travaille presque exclusivement avec des pièces réalisées sur mesure sur la base de modèles et motifs de la collection. Ainsi, le client peut adapter la forme et les mesures de son article, mais aussi les couleurs, à ses besoins. Il peut puiser ses idées dans la matériauthèque existante ou même choisir ses propres tons puisque Limited Edition fabrique non seulement ses produits en Belgique mais possède également sa teinturerie sur notre sol. « Nous travaillons essentiellement pour des projets et maisons aux dimensions particulières. Il est également possible de créer son propre dessin, ce qui implique évidemment plus de va-et-vient avec l’équipe technique toutefois », précise-t-on sur place. L’ensemble de ces tapis sont tuftés, pour plus de souplesse dans la création.

284, chaussée D’Aelbeke, à 7700 Mouscron. le.be. Sur rendez-vous.

Kisany

En 2002, alors qu’une éruption volcanique détruit la ville de Goma, un petit groupe de femmes en Belgique et en RDC met sur pied un atelier de broderie spécialisé dans le linge de maison. Le lin et le coton d’Egypte qui servent de support à toutes ces créations au petit point proviennent de sociétés belges. Difficile de ne pas trouver son bonheur dans le très large choix de pièces réalisées toute l’année par des brodeuses hors pair qui feront à coup sûr des cadeaux raffinés. Il est également possible de personnaliser avec des initiales ou des prénoms des trousses, des serviettes de table ou des taies d’oreiller. Voire de customiser avec des motifs exclusifs – un dessin que l’on amène ou que l’on cocrée avec l’équipe – tabliers, draps et sets de table. A volonté.

469, chaussée de Waterloo, à 1050 Bruxelles. kisany.com

Marie Noël

Formée à l’architecture et à l’aménagement du territoire, Marie Noël est venue à la céramique pour assouvir une curiosité et « l’envie d’être dans le concret, au contact de la matière, et de mener une activité rythmée par des choses très terre à terre ». Au propre, plutôt qu’au figuré, car afin de proposer « un service qui dépasse la simple transaction mercantile », la créatrice travaille uniquement sur mesure. Lire : si vous en avez l’envie et les moyens, vous pouvez lui commander un service entier selon vos spécificités. « J’aime l’idée de s’accompagner de moins d’objets, mais d’objets beaux, forts et que l’on peut se transmettre », confie encore Marie qui, si elle peine à donner une fourchette de budget, confie toutefois que la démarche s’inscrit dans un positionnement haut de gamme et un délai de production long.

marienoel.be

Xavier Lust

Depuis le début de l’an 2000, Xavier Lust a marqué le monde du design avec ses pièces de mobilier en métal déformé, éditées par les plus grandes maisons italiennes. Très vite, il s’est mis à explorer l’univers plus exclusif de l’Art Design ou du collectible design car la liberté y règne en maître, sans compromis aucun, et se décline en pièces uniques ou en éditions limitées. Ainsi ses récentes créations singulières et d’une facture exceptionnelle, sa collection de lampes Experiment, sa table Smoke ou son meuble The Alchemist Bar, qui a tous les atours de l’or, reflets compris mais courbes en plus – on reconnaît la signature du designer bruxellois qui équilibre si justement les volumes.

75, avenue Emile de Beco, à 1050 Bruxelles. xavierlust.com

Encore plus de bonnes adresses dans notre dossier Luxe sur-mesure à la belge: nos 40 meilleures adresses à Bruxelles et en Wallonie