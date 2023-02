Marie Kondo fait trépigner ses fans francophones

Les fans francophones de la « reine du rangement », la Japonaise Marie Kondo, devront patienter jusqu’à l’automne pour lire le nouveau livre où elle explique son changement de philosophie, a annoncé l’éditeur jeudi dans un communiqué.

« Kurashi: la joie est un art de vivre » doit être publié, par les éditions First, en octobre, soit 11 mois après l’édition anglaise.

Le livre est paru aux États-Unis en novembre et suscite un certain engouement depuis que le quotidien Washington Post a expliqué, dans un article du 26 janvier, que « La vie de Marie Kondo est plus désordonnée aujourd’hui, et ça lui va comme ça ».

Des journalistes du monde entier ont relevé qu’après avoir conçu sa méthode infaillible de rangement, la Japonaise avait eu trois enfants. Ces articles ont assuré une publicité internationale à ce nouvel ouvrage qui avait suscité peu d’intérêt médiatique lors de sa sortie en novembre.

Marie Kondo a accédé à une notoriété planétaire à 35 ans grâce à la série Netflix « L’Art du rangement avec Marie Kondo » (2019).

Son livre « La Magie du rangement », publié en français aux éditions First en 2015, a été un best-seller dès sa sortie, et a bénéficié d’un regain d’intérêt avec cette série.

La consultante japonaise y expose sa méthode « révolutionnaire » pour ranger son intérieur « une bonne fois pour toutes », en ne conservant que ce qui « vous met en joie ».

« Kurashi » n’est plus tourné vers le rangement des objets, mais vers le mode de vie. « Le nouvel opus de la papesse du rangement vous invite à vous projeter dans votre vie idéale, du moment où vous vous réveillez jusqu’à la fin de la journée », expliquent les éditions First dans leur présentation.

Interrogée par l’AFP sur les raisons de ce délai dans la traduction d’un livre surtout fait de photos (200 illustrations sur 224 pages), la maison d’édition n’a pas commenté.