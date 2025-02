Nos 8 adresses favorites pour chiner de la déco vintage à Bruxelles

Envie de nouveauté chez vous? De redonner vie à ce coin un peu trop vide ou simplement d’apporter une touche unique à votre intérieur? Rien de tel que la seconde main pour dénicher des pièces de caractère et insuffler une âme à votre déco.

Bruxelles regorge d’adresses où chiner des trésors: du mobilier rétro aux objets design, en passant par des antiquités pleines d’histoire. Si tout le monde connaît les incontournables comme les Petits Riens à Ixelles ou encore un des nombreux trocs de la capitale, nous avons voulu vous emmener ailleurs. Partons à la découverte de 8 pépites où vous trouverez assurément de quoi sublimer votre intérieur.

1. La Poudrière, pour des tout petits prix

Ici, tout est une question de détails. Ce sont eux qui donnent du caractère à un intérieur, et La Poudrière regorge justement de petites trouvailles uniques. On y trouve de tout : assiettes, vases, lampes, lustres, enseignes, radios et bien plus encore.

Attention aux amateurs de chine compulsive : difficile de repartir les mains vides ! Avec des prix souvent très bas, il est tentant d’accumuler les babioles sous prétexte que « ce n’est qu’un euro ». Mais derrière ces objets, il y a bien plus que des vieilleries : ils portent une histoire, un charme particulier qui ne demande qu’à revivre dans votre déco.

📍 Rendez-vous près du Canal, au 52 – 58 – 60 rue de la Poudrière, 1000 Bruxelles.

2. CYCLUP Intérieur, pour du reconditionné abordable

L’art de redonner vie aux meubles anciens, voilà une belle mission. Abîmés ou cassés, ils passent entre des mains expertes pour retrouver tout leur éclat. Mais l’enseigne ne s’arrête pas là: elle s’étend sur plusieurs boutiques dans la rue, où l’on trouve aussi bien de la mode que de l’électroménager… bien sûr, toujours reconditionnés.

Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les meubles et la déco. Chiner chez CYCLUP, c’est non seulement dénicher de belles pièces, mais aussi soutenir un projet solidaire qui favorise la réinsertion sociale. Une démarche engagée, à la fois humaine et écologique, où chaque objet abandonné a droit à une seconde chance.



📍 Rendez-vous au 67 Rue Haute, au numéro 67, 1000 Bruxelles.

3. Tresor, pour des pépites rétro colorées

Que dire de plus? Tout est dans le nom: cette boutique est une véritable caverne aux trésors, où chaque trouvaille reflète son esprit unique. Un vintage coloré, joyeux, imprégné de l’énergie des seventies. Chaque pièce semble avoir été choisie avec soin, et ici, on se rappelle que chiner, c’est aussi du fun.

Tel un pirate en quête de butin, voguez dans cette petite boutique haute en couleur. Vous en repartirez les bras chargés de trésors.



📍 Rendez-vous au 90 Chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles.

4. Rotor DC, pour les fans d’architecture (et de lieux insolites)

Bienvenue dans un univers où l’on se sent immédiatement comme un décorateur aguerri. Voici un entrepôt qui se spécialise dans le démontage et la revente de matériaux de finition issus de grands bâtiments, tels que des théâtres ou d’anciens cinémas. Vous y trouverez des curiosités autant destinées aux experts de l’architecture qu’aux amateurs en quête de pièces uniques.

Chaque objet semble tout droit sorti du carnet d’adresses d’un professionnel du design. Carreaux de carrelage aux motifs singuliers, portes-manteaux élégants, luminaires au charme brut… Mais Rotor DC, c’est aussi l’art du détail, ces petites touches qui font toute la différence: serrures originales, poignées de porte aux finitions travaillées, et même des porte-savons muraux colorés pour apporter votre signature jusque dans les moindres recoins.



📍 Rendez-vous au 3 Avenue de Bâle, 1140 Evere.

5. Welcome Gallery, pour les fans de design

Comme son nom l’indique, ici, on se sent immédiatement les bienvenus. Dylan (sans le Bob) et son équipe sont au taquet pour vous aider à dénicher l’objet de vos rêves. Entre objets insolites, pièces pittoresques et trésors rares, chaque élément de déco est unique et choisi avec soin.

La particularité de Welcome Gallery? Un superbe mélange entre objets singuliers et créations de designers. Vous pourrez y admirer, entre autres, des tables en mosaïque signées Berthold Müller, des chaises du Danois Erik Buch, et bien d’autres trésors des années 50, 60 et 70.



📍 Rendez-vous au 1a Rue des Renards, 1000 Bruxelles.

6. Max & Sophie, pour les amoureux de la déco de caractère

Avec sa façade marquée par le temps, preuve de son ancienneté dans la rue, cette boutique dégage un charme authentique. L’ambiance y est chaleureuse et familiale, rendant la visite aussi agréable que captivante. Dès que l’on pousse la porte, chaque objet semble chargée d’histoire, portant en eux les traces de leurs anciens propriétaires qui en ont pris soin.

Une véritable petite brocante en boutique, où certains verront des vieilleries, tandis que d’autres y découvriront une mine d’or d’antiquités pleines de potentiel.

📍 Rendez-vous chez Max et Sophie, au 236 Rue Haute, 1000 Bruxelles

7. Reliek, pour des trouvailles étonnantes

Une véritable caverne aux merveilles! Se définissant comme créateurs d’ambiance, Reliek propose une sélection pointue mêlant antiquités et pièces vintage soigneusement choisies, ainsi que du mobilier de caractère, tout en offrant des services d’achat, vente, estimation et vide-maison.

Parmi leurs reliques, on trouve de superbes jarres anciennes et colorées, des lampes de créateurs, des tableaux atypiques, ainsi que des statues originales, parfois animalières, qui apportent une touche singulière à tout intérieur.



📍 Rendez-vous dans leur boutique physique au 26 Rue de l’enseignement, 1000 Bruxelles

8. La Brocante du Noyer, pour les plus aventureux

Finissons en beauté avec une adresse envoûtante où chaque recoin regorge de petites perles et de joyaux du passé. Ici, les époques et les styles se croisent pour offrir une sélection unique d’objets, de meubles et d’œuvres d’art. Que vous recherchiez une pièce vintage ou un meuble ancien au charme intemporel, vous trouverez forcément votre bonheur.

Panneaux métalliques, cadres, tables de chevet, miroirs, vaisselle, lustres… et bien plus encore! Avec son immense boutique, prévoyez au moins une bonne heure d’exploration – et une irrésistible envie de tout redécorer chez vous. Attention, vous risquez bien d’y passer un bon moment avant d’en ressortir.



📍 Rendez-vous au 65 Rue du Noyer, 1000 Bruxelles