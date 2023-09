Notre Designer de l’année 2023 est… Julien Renault, la force tranquille

Avec son studio de création Julienrenaultobjects, le Français installé à Bruxelles donne vie à des pièces qu’il anime de la création à la présentation. Designer mais aussi photographe et concepteur d’intérieurs, il met sa fascination pour les normes industrielles au service de la sublimation du quotidien. Interview dans son atelier.

Julien Renault nous prévient d’emblée: il vient tout juste d’emménager dans son nouveau studio, qui l’a vu quitter les abords de la Gare du Midi pour Uccle. Et pourtant, dans cet appartement baigné de lumière, chaque objet semble parfaitement à sa place, comme s’il avait toujours été là. Logique pour celui qui se dit désireux de concevoir des produits «à la fois très soucieux de ce qui a été fait avant, avec une forme de classicisme, mais qui s’intègrent aussi parfaitement dans notre époque»: «C’est important pour moi que quand on pose un de mes objets dans une pièce, il participe à l’atmosphère de l’espace.» Dont acte dans son espace de création, donc.

Installé à l’ombre des maisons modernistes du square Coghen, il honore l’esthétique de l’époque avec son plan entièrement ouvert et son travail du blanc et des matières brutes. Un écrin rêvé pour réunir les créations de celui qui rechigne à décrire son univers comme étant minimaliste − «parce que ça ne veut pas dire grand-chose» − mais qui souligne toutefois l’importance de pouvoir marier ses objets «avec le plus d’intérieurs possible, et qu’ils soient toujours pertinents dans quelques années». «La longévité est très importante dans mon métier: un bon design passe l’épreuve des années», dit-il.

L’air du temps

Une description qui s’applique au travail de Julien Renault, dont les créations réussissent à capturer le zeitgeist tout en donnant l’impression qu’elles ont toujours été présentes. Cette récompense de Designer de l’année décernée par notre magazine notamment (lire plus bas) lui a offert la possibilité de rassembler tous ses objets pour la première fois et de constater la cohérence qui les unit, lui qui travaille d’ordinaire à l’instinct. «Je n’ai jamais autant parlé de mon travail que depuis que j’ai remporté ce prix», sourit-il. Et qui se réjouit «d’avoir décroché une récompense pour laquelle il n’avait pas envoyé de candidature».

« Ce prix est un aboutissement qui a pris du temps, parce que j'ai toujours voulu beaucoup apprendre des autres. Donc mes créations ont mis du temps à être repérées. C'est en construisant sur le long terme que cela finit par payer. »

«C’est agréable de savoir que des gens qui me suivent depuis que je suis arrivé en Belgique il y a quinze ans reconnaissent mon travail et l’apprécient, nous confie-t-il. C’est un aboutissement qui a pris du temps, parce que j’ai toujours voulu beaucoup apprendre des autres. Donc mes créations ont mis du temps à être repérées. C’est en construisant sur le long terme que cela finit par payer.»

Le cadre est posé, on saisit cette invitation à remonter avec lui l’histoire d’une carrière déjà bien remplie et de quitter momentanément Bruxelles pour la banlieue parisienne avec des détours par Reims et Lausanne.

Pourquoi avoir choisi le métier de designer?

Je viens d’un tout petit village près de Paris, un milieu assez modeste sans lien avec le design. Mais j’ai toujours aimé bricoler: mon père était peintre dans le bâtiment, et depuis que j’ai 7 ou 8 ans, je l’aide dans ses travaux à la maison. J’ai beaucoup appris en l’observant, et je pense que ma vocation vient de là, d’autant qu’il est aussi passionné de photographie et que c’est lui qui m’a mis mon premier appareil en main. La photo est une question d’observation et d’analyse de ce qu’on voit, des qualités primordiales pour un designer. Ma mère m’a aussi toujours suivi et poussé à 200%. Parfois, les parents peuvent s’inquiéter de comment leur enfant va gagner sa vie, mais moi j’ai eu la chance qu’ils ne me posent jamais la question. Maintenant que je suis papa, je réalise l’effort que cela représente de soutenir inconditionnellement son enfant.

Julien Renault à l’œuvre dans son atelier bruxellois sous l’œil attentif de sa fille. © Alexander Popelier

Après une filière technique au collège, j’ai fait un bachelor en design à Reims, qui m’a vraiment ouvert l’esprit. Mais j’avais envie de voir une facette plus concrète et industrielle du design, donc j’ai enchaîné sur l’ECAL, à Lausanne. C’est une superbe école, très professionnalisante, où on apprend à concevoir un produit mais aussi à soigner la photo et la commercialisation. Mes parents ont fait des sacrifices pour être toujours là pour m’aider comme ils pouvaient dans tout ce que je voulais faire, d’ailleurs mon père m’a aidé en partie à rénover mon studio. Mon enfance a façonné ma sensibilité: quand je crée une pièce, je dis souvent que mes objets sont simples, mais ils ont tous un détail qui leur donne du caractère.



Vous ne vous limitez pas à la création d’objets: vous touchez aussi à la conception d’intérieurs et la photographie. Choisir, c’est renoncer?

Le problème du design, c’est que c’est très compliqué de gagner sa vie quand on débute. Même quand on est un peu plus établi, ce n’est pas gagné: il y a des périodes excitantes, quand on commence à créer un produit, mais aussi de longues plages d’attente durant le développement. Les activités que j’exerce sur le côté me permettent de remplir ces vides, et elles se nourrissent les unes des autres.

J’ai une approche très globale du design, et si je me suis mis à faire de la photo, c’est parce que je n’avais pas les moyens de payer un photographe au début de ma carrière, mais aussi parce que je me sentais le plus à même de montrer mes produits comme j’en avais envie. Multiplier les savoirs créatifs est une manière de m’impliquer dans chaque aspect de la création, même si cela présente aussi le risque de devenir parfois trop control freak.

Justement, la simplicité qui caractérise vos créations est-elle une forme de contrôle… ou de libération?

On dit souvent de la simplicité qu’elle est ce qu’il y a de plus dur à réussir. J’aime l’idée que quand on rentre dans une pièce, on ne remarque pas forcément ce que j’ai fait: pour moi, ça signifie que c’est réussi et que ça donne l’impression d’avoir toujours été là. Ma génération a été diplômée juste après la crise de 2007, à une époque où on n’avait plus les moyens de rien, ce qui a contribué au retour des objets anonymes et à la célébration de la beauté des objets du quotidien. C’est le propos de Super Normal, de Jasper Morrison, une expo et un livre au discours en accord avec la crise, et qui ont marqué notre génération.

Deux bancs de la série OTAP.

« Le talent du designer est de disparaître derrière ses créations. J’ai une personnalité plutôt discrète, qui se reflète dans mes objets: cela implique qu’ils mettent parfois plus de temps à être remarqués »

Les lignes parallèles de l’étagère Inline. © Julien Renault

C’est un parti pris qui continue à influencer votre esthétique?

Ce qui différencie l’artisan du designer, c’est que l’artisan va vouloir montrer son savoir-faire en ajoutant des détails, tandis que le designer va les gommer pour revenir à l’essence du produit. C’est un concept difficile à comprendre, mais qui fait le succès de l’objet: le talent du designer est de disparaître derrière ses créations. J’ai une personnalité plutôt discrète, qui se reflète dans mes objets: cela implique qu’ils mettent parfois plus de temps à être remarqués, puis au bout de dix projets de qualité, les marques se disent: «Tiens, on devrait peut-être le contacter.»

C’est ce qui s’est passé avec Hay?

Ils suivaient mon travail depuis quelques années sans que je le sache, et juste avant la pandémie, ils ont fait appel à moi. J’étais à la foire de design de Stockholm et Rolf Hay est passé me voir sur le stand que j’avais designé avec un ami pour Massproductions. Il m’a dit qu’il avait peut-être un brief pour moi: dessiner une chaise entièrement en bois, qui serait pertinente pour les cinquante prochaines années. C’était un beau défi, parce qu’il fallait à la fois coller au côté très contemporain et joyeux de Hay, et avoir un certain classicisme pour passer les ans.

Ensemble de table et chaises Pastis pour Hay. © Julien Renault

Durant le confinement, j’ai lu beaucoup de livres danois et d’ouvrages autour de la culture shaker, avec l’idée de créer une chaise qu’on pourrait trouver dans un vieux bistrot ou une maison de campagne, un objet qui se patine. Le nom de Pastis vient de là, mais aussi de ma rencontre avec ma compagne, parce qu’on avait bu pas mal de pastis ce soir-là (rires). C’est aussi le nom d’une brasserie très parisienne de Copenhague, donc c’est parfait pour ma chaise, parce que ça reflète une image de convivialité et de terrasse. C’est une pièce généreuse, qui a du caractère, et qui a été le déclencheur de ma relation avec Hay. Maintenant, on a plein de projets en cours, et je me sens assez privilégié de collaborer autant avec eux.

Vous avez aussi collaboré avec Mattiazzi…

C’est une marque qui travaille avec les plus grands designers de notre époque, et jamais je n’aurais espéré faire partie de ses collaborateurs. Ma boîte Cassetta s’inscrit dans leur volonté de faire de beaux objets à la beauté anonyme: c’est un projet très inspiré par la photographie. Souvent, quand on photographie une nature morte, on dispose quelques livres pour mettre un peu de vie, et cette boîte est un clin d’œil. Plus ça va, plus j’aime recevoir des commandes d’autres marques, parce que cela me permet d’imaginer des produits auxquels je n’aurais jamais pensé si on ne m’avait pas demandé d’y réfléchir.

La boîte Cassetta, pour Mattiazzi.

Des objets aux meubles, quelles sont les valeurs qui guident votre processus de création?

Mon leitmotiv a toujours été de travailler avec des gens et des sociétés que j’apprécie. Les projets sont tellement longs que l’humain est extrêmement important: cela peut paraître naïf, mais l’amitié est une valeur importante dans mon travail. L’intuition joue beaucoup aussi: il faut bien comprendre une marque pour proposer un produit aligné avec son univers.

Comme tout jeune designer, j’ai dû apprendre et comprendre le métier, et construire mon expérience tout en faisant des jobs plus alimentaires, mais mon ambition est de travailler de plus en plus sur des projets qui me plaisent. Il y a plein de marques que j’aime et avec lesquelles j’ai envie de collaborer, mais je n’aime pas chasser les gens: c’est peut-être un peu cliché, mais je suis persuadé que tout vient à point à qui sait attendre.

Comme son père avant lui, le designer transmet le goût du geste à la génération d’après. © Alexander Popelier

Et en attendant, notre Designer de l’année poursuit la tradition familiale et prépare déjà la relève: «Ma fille aura bientôt 10 ans, sa maman est créatrice de bijoux, donc ses deux parents sont artistes et elle est très sensible à tout ça. Elle est curieuse, elle aime m’aider quand je bricole et elle me rappelle moi, petit, qui collais mon père quand il travaillait.» Transmission, passion, intemporalité: les créations de Julien Renault sont faites pour durer.

Julien Renault (38 ans) Il est né en 1985 dans un «tout petit village des Yvelines», près de Paris. Il s’est formé à l’Ecole supérieure d’art et de design de Reims (ESAD) et à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Arrivé à Bruxelles par amour, il y a été assistant du designer Sylvain Willenz puis de l’architecte et designer Alain Berteau avant de lancer son propre studio mêlant design, photographie et aménagement d’intérieurs. Il a collaboré avec de grands noms tels que Cruso, Hem, Kewlox, Massproductions, Mattiazzi ou encore Hay, pour qui il continue de développer meubles et objets. julienrenaultobjects.com

L’avis du jury Lancé par Le Vif Weekend, Knack Weekend et la Biennale Interieur en 2006, le prix du Designer de l’année célèbre des créateurs à l’approche novatrice. Le jury était composé d’Amélie Rombauts, responsable déco et design pour Knack Weekend et Le Vif Weekend, Hanne Debaere, Project Manager Design chez Flanders DC, Dieter Van Den Storm, directeur créatif du MAD, Lisa Declercq, Project Manager de Design Regio Kortrijk (Design Nation), Marie Pok, directrice du CID Grand-Hornu, Evelien Bracke, curatrice du Design Museum Gent, et Laure Capitani, coordinatrice de Wallonie Bruxelles Design Mode. Amélie Rombauts – Responsable déco et design pour Le Vif Weekend et Knack Weekend Pour notre journaliste, «dans un océan de drops et autres must-haves oubliés aussi vite qu’ils apparaissent, Julien Renault conçoit des classiques instantanés. Ses objets ne réclament pas l’attention. Leur beauté réside dans les détails que l’on ne remarque qu’en prenant le temps: la courbe d’un pied de table, le col d’une cruche, le profil d’une étagère. Cela signifie qu’il séduit non seulement la génération actuelle de passionnés de design, mais aussi sans aucun doute la prochaine génération.» Marie Pok – Directrice du CID Grand-Hornu Marie Pok loue quant à elle un «univers truffé de références qui ne se voient pas au premier coup d’œil mais qui ancrent son travail dans la tradition et la lignée de grands designers», saluant un créateur «attentif à l’utilisateur, immergé dans l’univers des marques qui font appel à lui, il crée des produits d’une justesse jamais prise en défaut».