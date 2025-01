Jusqu’au 26 janvier prochain, Tour&Taxis accueillera à nouveau Ceramic Brussels, qui fait son retour cette année avec une 2e édition augmentée suite au succès populaire et critique de la foire inaugurale en 2024. L’occasion pour nous d’épingler nos artistes coup de coeur parmi un programme éclectique (et réjouissant) à souhait.

Ce ne sont en effet pas moins de 65 galeries venues de Belgique et du monde entier qui mettent le travail de plus de 200 céramistes à l’honneur. De quoi ne plus savoir où donner de la tête, entre les grands noms et les céramistes émergents, le focus sur la Norvège et la mise à l’honneur du travail de la sculptrice américaine Elizabeth Jaeger. La meilleure manière de savourer cette seconde édition de Ceramic Brussels? Prendre le temps de l’arpenter et d’admirer chaque artiste exposé.

Si toutefois vous êtes plutôt du genre impatient, que vous êtes d’humeur à vous spoiler avant de visiter la foire ou bien tout simplement, de faire de nouvelles découvertes par écran interposé, laissez-vous donc guider par notre sélection coup de coeur des céramistes les plus atypiques présents cette année à Tour&Taxis.

Boris van Berkum, Galerie Fontana

borisvanberkum.com

Andres Anza, Galleria Anna Maria

andresanza.com

Rémy Pommeret, Galerie italienne

remypommeret.com

Nellie Johnson, QB Gallery

@nellie414

Sakari Kannosto, Hostler Burrows

sakarikannosto.com

Bachelot & Caron, Galerie Olivier Castaing

@bachelot.caron

Manami Okayasu, Yod Gallery

@okayasumanami

Damien Fragnon, Nendo Galerie

@damienfragnon

Rupert Spira, Joanna Bird Gallery

rupertspira.com

Carolein Smit, Galerie Fontana

caroleinsmit.com

Jane Norbury, Galerie Christine Colon

janenorbury.com

Torbjørn Kvasbo, Format

kvasbo.com

Delphine Courtillot, Galerie Dudokdegroot

delphinecourtillot.com

Infos pratiques et billets pour Ceramic Brussels ici.