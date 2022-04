La chanteuse belge Lous and the Yakuza décoratrice d’intérieur de talent pour Silversquare

Pour l’ouverture de son neuvième bâtiment, à Bruxelles, Silversquare a en effet fait appel à l’égérie de Louis Vuitton pour créer ce nouvel espace de co-working.

Comment avez-vous vécu cette première expérience de design d’intérieur?

J’ai énormément appris tout au long de cette aventure. Je ne pensais pas qu’il serait si difficile de traduire mes idées sur papier et puis de les rendre réelles. Mais l’équipe d’architectes de Silversquare m’a énormément aidée et encadrée pour que tout se passe au mieux. Aussi j’ai dû me canaliser. J’ai un univers assez explosif, très coloré. Sauf que des gens viennent ici pour travailler, il fallait donc trouver le juste équilibre.

D’où vous est venue l’inspiration pour ce lieu?

© SDP

© SDP

J’ai voulu raconter mon histoire. J’ai toujours écrit, et ce depuis que je suis petite. Je gardais des carnets et autres journaux intimes, ce qui fait que j’ai des souvenirs très précis. A travers cet espace, je voulais raconter mon enfance, l’histoire d’une petite fille noire qui grandit et devient femme. Il y a aussi un coté très Alice au pays des merveilles dans mon projet.

Vous étiez très engagée lors du mouvement Black Lives Matter, cet engagement vous a-t-il suivi dans ce projet?

Evidemment! Rien que dans mon inspiration. Je suis belgo-congolaise et j’ai voulu raconter mon histoire, celle d’une enfant noire. En grandissant, je n’avais aucune représentation et je pense que c’est hyper important de changer cela. D’offrir, aujourd’hui, à des petites filles noires qui ne se reconnaissent pas à la télé ou dans leurs jouets des exemples et des représentations de femmes qui sont comme elles et réussissent. Aussi j’ai créé des tapis que j’ai dessinés où je représente le corps de femmes. Chacun de ces tapis est différent, comme la multitude de nos corps et la beauté de ceux-ci.