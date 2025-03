Dans cette rubrique, Le Vif Weekend part à la rencontre de Belges qui ont du talent plein les mains. Cette semaine, focus sur Léone Close, passée du droit à l’art floral et devenue la partenaire de choix des events les plus chics de Belgique.

La règle numéro un pour apprécier le travail de Léone Close comme il se doit?

Oublier tout ce qu’on pense savoir d’un bouquet, ou de ce à quoi ressemble traditionnellement un montage floral.

C’est que les créations de la Liégeoise de 36 ans défient les idées reçues mais aussi la gravité, ses compositions sculpturales semblant tantôt flotter dans l’air, tantôt s’y élancer. Une approche audacieuse de l’art végétal qui sert aujourd’hui de signature visuelle à Leone, le studio de création spécialisé dans la décoration florale événementielle et le set design de celle qui, il n’y a pas si longtemps, se destinait pourtant à une carrière dans le droit.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Du droit à l’art floral

Mais la graine avait littéralement été plantée dès la naissance, puisque cette fille d’agronomes de formation a grandi en même temps que les fleurs, fruits, plantes et autres végétaux du jardin de son enfance. De son propre aveu, le travail de sa maman, reconvertie dans la peinture et la sculpture, a aussi influencé son approche du design floral. Un métier dont elle a appris les bases en suivant une formation en ligne donnée par une fleuriste américaine, avant de poursuivre son éducation, une composition à la fois.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et ça plaît: du gala de la Fondation Roi Baudouin à un évènement du Fooding à Paris en passant par des créations pour l’Ambassade de Géorgie, le catalogue de Mobitec et les mariages les plus photogéniques du royaume, Leone a réussi à devenir la partenaire privilégiée des évènements à la scénographie soignée.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Son secret? «Je préfère travailler les formes et mouvements et opter pour une forme de minimalisme, avec peu de couleurs ou de variété. Cela donne des compositions plus sculpturales et contemporaines.» Moins, mais mieux? En voilà une approche résolument moderne de l’art floral.

Léone Close fleurira la prochaine édition des Hivernales de la danse, festival dédié à la danse classique et contemporaine, qui se tiendra à Liège du 21 au 23 mars . Infos et tickets via leshivernales.be. Pour suivre Leone, rendez-vous sur leonefloralstudio.com ou @ __.leone

Envie de découvrir d’autres personnalités belges inspirantes ? C’est juste ici